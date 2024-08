Armando Paíno Henríquez, quien asume a partir de este viernes 16 de agosto como titular del Ministerio de Medio Ambiente, sostuvo que uno de sus compromisos será la organización del sector vinculado a los residuos sólidos, haciendo énfasis en aspectos como el pago de los servicios de manejo y la responsabilidad extendida del productor.

El funcionario indicó: "Desde el Ministerio, el compromiso que tendremos es la necesidad de que, dentro del marco de la gestión integral de los residuos sólidos, comencemos a implementar regímenes de responsabilidad extendida del productor".

"Quien genera muchos residuos tiene que pagarlo. Quien produce residuos especiales o peligrosos tiene que acogerse a un régimen, ya sea que el Ayuntamiento o de manera privada haga esa gestión, regulada por Medio Ambiente o el Ayuntamiento", añadió Henríquez durante un acto de entrega a la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) de los planes de regularización de residuos sólidos a 20 municipios, realizado el pasado miércoles.

El ministro manifestó que las Alcaldías no pueden cargar con la gestión de los residuos hospitalarios, especiales o peligrosos sin tener fondos suficientes. "Tenemos que organizar el sector, con las normativas pendientes, tenemos una Ley buena y lo que falta ahora es probar las normativas", expresó.

Pagar la basura

El exdirector del Fideicomiso DO Sostenible se refirió al "tema financiero" en la gestión de los desechos. "No podemos seguir postergando eso y una de las formas de solucionar ese problema es trabajando en lo inmediato con la gestión del pago de los servicios de manejo de residuos. Ni con fideicomisos, ni con fondos especiales vamos a solucionar el problema si no hay un cobro de la basura, eso tiene que modernizarse".

Henríquez también citó la importancia de la valorización de los residuos. "El relleno (sanitario) tiene que ser el último paso. Es demasiado costoso el tratar los residuos en la disposición final. Pero sí podemos y tenemos ejemplos que permiten reducir esa cantidad, aprovechando los plásticos, haciendo centros de acopios, educando a la población", sostuvo.

Ceara Hatton se despide

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, se despidió el jueves de la institución que dirigió por dos años, señalando que "la batalla por preservar los recursos naturales hay que darla".

"Tenemos que aprender a convivir y a crear unas condiciones económicas en armonía con la naturaleza", dijo, al insistir en la necesidad de que toda la ciudadanía pueda "convertir la sostenibilidad en cultura".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/15/whatsapp-image-2024-08-15-at-2.48.53-pm.jpeg Ceara Hatton a su salida del Ministerio de Medio Ambiente. (FUENTE EXTERNA)

"Hemos dado valor a este ministerio, y la gente tiene que respetar a este ministerio y tiene que respetar el trabajo de ustedes; y tiene que respetar el trabajo de todos nosotros", indicó el funcionario, quien agradeció a los colaboradores que le acompañaron durante su gestión, la cual definió como una experiencia muy enriquecedora enfocada en preservar los ecosistemas y la biodiversidad como un patrimonio colectivo.

El economista Miguel Ceara Hatton fue sustituido como titular del Ministerio de Medio Ambiente por el abogado Armando Paíno Henríquez, mediante el decreto 434-24.

