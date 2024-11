DO Sostenible aboga por el apoyo de las alcaldías para cerrar vertederos a cielo abierto

El director ejecutivo de DO Sostenible, Príamo Ramírez, al hablar sobre la importancia del cierre de vertederos a cielo abierto para el bienestar ambiental y social del país. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del fideicomiso público-privado para la gestión integral de residuos sólidos (DO Sostenible), Príamo Ramírez, hizo un llamado a las alcaldías del país para que unan esfuerzos con la institución, que busca el cierre de los vertederos a cielo abierto y transformar la gestión de residuos en un modelo más sostenible y eficiente.

La información fue ofrecida por Ramírez al participar en la XXIII Asamblea General de Municipios 2024.

El evento, que fue celebrado bajo el lema "Impulsando la gestión integral de residuos", sirvió como plataforma para discutir estrategias encaminadas a la creación de una cultura de sostenibilidad en el manejo de residuos sólidos.

Durante su ponencia, Ramírez subrayó la importancia de este tema para el bienestar ambiental y social del país.

"Nuestro compromiso es claro: transformar prácticas, educar a nuestras comunidades, y construir un país donde cada acción, por pequeña que parezca, contribuya al bienestar colectivo. Esto no se logra solo, sino a través de la colaboración entre el gobierno, la municipalidad, el sector privado y la sociedad civil. Juntos, podemos convertir los problemas de hoy en las oportunidades del mañana", destacó el director de DO Sostenible, citado en una nota de prensa.

En el evento, que reunió a alcaldes y líderes municipales de toda la República Dominicana, también participó el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena), Armando Paíno Henríquez, quien hizo un llamado a la importancia del correcto manejo de los residuos y su impacto directo en la vida diaria de los ciudadanos y el resto del ecosistema de la fauna y flora.

La Liga Municipal Dominicana, representada por su presidente Víctor D' Aza, expresó su respaldo a la iniciativa de DO Sostenible y reafirmó el compromiso de la institución con la mejora en el manejo de los residuos sólidos.

Refiere la nota que, durante la asamblea, Príamo Ramírez presentó los avances logrados por DO Sostenible, incluyendo la transformación de varios puntos críticos de manejo de residuos.

El director de DO Sostenible concluyó: "Al final del día, no solo hablamos de residuos; hablamos de dignidad, de responsabilidad, y de esperanza, porque para DO Sostenible: en cada residuo que gestionamos y disponemos con responsabilidad, sembramos un futuro más limpio, más digno y más próspero para nuestra querida República Dominicana".