Escocia desmiente que vaya a prohibir los gatos pese a las recomendaciones de expertos

Los amantes de los gatos pueden quedarse tranquilos. Escocia, una de las cuatro naciones que conforman el Reino Unido, no planea prohibir estos felinos, insistió el lunes su primer ministro, después de que un grupo de expertos diera recomendaciones en ese sentido al gobierno.

La Comisión Escocesa de Bienestar Animal (SAWC, por sus siglas en inglés) instó a los ministros a estudiar la introducción de zonas de contención para proteger la fauna salvaje en "zonas vulnerables".

Estas zonas incluirían restricciones para los gatos, señaló la comisión en un informe, detallando que el plan podría dar lugar a normas que obliguen a mantener a estos animales en el interior de las viviendas y a prohibir su presencia en "zonas sensibles desde el punto de vista de la conservación".

Adelantándose a cualquier revuelo, el dirigente escocés, John Swinney, afirmó que sus ministros no estaban dispuestos a imponer una prohibición, o restricciones, a los gatos.

"Permítanme aclarar esto hoy: el gobierno no va a prohibir o restringir a los gatos. No tenemos intención de hacerlo y no lo haremos", subrayó.

En el informe, los expertos señalaron que, según los estudios, los gatos "pueden tener un impacto significativo en las poblaciones de animales salvajes, debido a la depredación y la competencia por los recursos con poblaciones vulnerables de gatos salvajes" escoceses, una especie endémica amenazada.

"Algunos países ya exigen que se contenga a los gatos todo el tiempo o estacionalmente para proteger a las poblaciones de animales salvajes", manifestó el documento. "Esta puede ser una opción para reducir los impactos de bienestar de los gatos domésticos en la vida silvestre", añadió.