Propietarios de terrenos en Valle Nuevo denuncian retraso en el pago de subsidio

Darío Rosario, propietario de tierras en la zona sur del Parque Nacional Valle Nuevo, en San José de Ocoa, denunció el retraso en el pago de un subsidio otorgado por el gobierno para que las familias con terrenos en esta área protegida puedan sustentarse.

El beneficio fue establecido en 2021, cuando el exministro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, inició un plan de rescate de la zona protegida. Como parte de este plan, se llegó a un acuerdo con los propietarios para que detuvieran sus actividades agrícolas en la zona, según explicó Rosario.

Relató que muchos de estos propietarios, además de depender de la agricultura, también residían en la zona, como es su caso, el de su hijo Yancarlos Rosario De León y otros parientes, a quienes se les prometió ser trasladados a otros terrenos. Mientras tanto, recibían un subsidio mensual de 21,500 pesos.

De acuerdo con Rosario, el pago del incentivo se había realizado con regularidad, pero en noviembre de 2024 comenzaron los retrasos, acumulándose períodos sin recibir ingresos de entre uno y cuatro meses consecutivos.

"Si no nos van a devolver nuestras tierras, al menos no nos quiten el dinero, porque lo necesitamos", dijo a Diario Libre.

Rosario indicó que este subsidio es el único sustento de su familia, ya que no cuentan con otro empleo. Manifestó que debido a los retrasos en los pagos, su hogar, donde vive con su esposa y cinco de sus nueve hijos, pasa por dificultades económicas. Explicó que no recibió el pago correspondiente a diciembre, y aunque en enero y febrero le volvieron a depositar el incentivo, no le repusieron el monto pendiente.

Por su parte, su hijo Yancarlos lleva cuatro meses sin recibir ningún pago. Además, es empleado del Ministerio de Medio Ambiente y, desde hace dos meses, no ha recibido su salario de manera regular. Rosario también afirmó que otros propietarios enfrentan la misma situación.

Versión de las autoridades

Carolina Alba Ferreras, directora de Áreas Protegidas de Medio Ambiente, confirmó que el subsidio seguía vigente y que los propietarios que reclamaban aún estaban activos en el programa. Sin embargo, señaló que la información sobre los pagos debía ser consultada con la entidad gubernamental Supérate.

Por su parte, Supérate informó que está investigando el caso para ponerse en contacto con los afectados.