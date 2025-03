Alimentar aves silvestres: ¿acto de conservación o práctica perjudicial?

Las redes sociales han servido de plataforma para un ciudadano que comparte videos en los que se le ve alimentando a pericos de la Hispaniola (Psittacara chloropterus) que llegan a su residencia en el Distrito Nacional. Con esta acción, busca, según ha señalado, contribuir al cuidado de la especie y denunciar las prácticas que la amenazan.

Sin embargo, su intención de generar conciencia sobre la convivencia entre el ser humano y la naturaleza podría tener efectos adversos. Según el Ministerio de Medio Ambiente, esta práctica no solo genera dependencia en las aves, sino que también podría facilitar la transmisión de enfermedades.

Julio Sosa, un santiaguero que reside en Santo Domingo desde hace 15 años, explicó a Diario Libre que su convivencia con los pericos comenzó hace dos años. Mientras observaba su paso por la zona donde vive, decidió reproducir en su terraza audios con sonidos de pericos.

"Con el tiempo, se fueron acercando y comenzaron a comer", relató Sosa, quien agregó que, a medida que más aves llegaban, "un solo comedero ya no era suficiente". Según cuenta, los pericos acuden a su vivienda en horas de la mañana y la tarde en busca de alimento.

Al ser consultado sobre su motivación para publicar estos videos, Sosa respondió: "Fue algo que me nació. Lo hice con el objetivo de generar conciencia y denunciar la captura y venta de estas aves, algo que está prohibido (...) quiero que la gente entienda que no son aves de jaula, son silvestres".

Sus videos, difundidos a través de la cuenta de Instagram Perico House, han generado interés entre ciudadanos e influencers, quienes lo han contactado para ver de cerca a los pericos que llegan a su residencia.

Julio Sosa alimenta desde hace dos años a pericos de la hispaniola que acuden a su residencia. Los pericos son aves muy curiosas e inteligentes. El Ministerio de Medio Ambiente explicó que las semillas de girasol no son un alimento que estas aves consuman en su estado natural.

¿Qué dice Medio Ambiente?

Sosa aseguró que recientemente el Ministerio de Medio Ambiente se comunicó con él a través de redes sociales para advertirle que la alimentación de la fauna silvestre está estrictamente prohibida en el país.

"Yo los invité a venir aquí. Veo el mensaje como algo sin sentido; esta es mi casa, yo no las obligo (a las aves) a venir, y no sé qué ley puede prohibirme alimentarlas", sostuvo.

Pedro Julio Araujo, de la Dirección de Biodiversidad del Ministerio, explicó que la prohibición de alimentar aves silvestres responde a varios factores: "En primer lugar, hay enfermedades que podrían transmitirse a los humanos, pero también algunas que podrían afectar a estas especies (...) Si llegan a la fauna silvestre, podrían causar estragos en las poblaciones de aves".

El experto señaló además que no todos los residentes de zonas urbanas son receptivos ante la presencia de pericos. "Hemos tenido reportes de casos en los que han sido envenenados porque los consideran bulliciosos o molestos", advirtió.

Alimentación y su impacto en las aves

Pasadas las ocho de la mañana, reporteros de Diario Libre observaron a Sosa colocando semillas de girasol en comederos y en sus manos para alimentar a los pericos.

Sin embargo, Araujo explicó que este no es un alimento que estas aves consuman en su estado natural. "Aquí no tenemos cultivos de girasol. Ellos se alimentan de frutas, semillas de caoba y otros pequeños frutos que no forman parte de nuestra dieta, pero que para ellos son esenciales", indicó.

El técnico también reconoció que, hasta el momento, el Ministerio no cuenta con datos suficientes para determinar cómo el consumo de alimentos no naturales podría afectar a la especie a largo plazo.

Los pericos han perdido hábitat por la desforestación.

El trato adecuado para las aves silvestres

Las autoridades recomiendan respetar el espacio y la distancia de las aves silvestres para garantizar su bienestar.

"Para las personas que les gustan disfrutar de la naturaleza y eso son los árboles frutales, los que tienen patio o un pequeño jardín. Si esas especies se sienten atraídas por esos árboles frutales, que son alimentos que consumen naturalmente, ellos van a ir y comer frente a su casa, y la gente tendrá la oportunidad de verlos y disfrutarlos", expresó Araujo.

En cuanto a la captura y venta ilegal de especies protegidas, el funcionario afirmó que el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando para erradicar estas prácticas.

"Actualmente, hay un programa que da seguimiento a estos casos mediante investigaciones y operativos en todo el país", detalló.

Representantes del Ministerio de Medio Ambiente expresaron su disposición de reunirse con Sosa para explicarle en detalle por qué su práctica no es adecuada y cómo podría contribuir a la conservación de estas aves de una manera más efectiva.