Entre huracanes y terremotos: RD enfrenta una tormenta de riesgos en 2025

Aunque 2025 no pinta como una de las temporadas ciclónicas más intensas de los últimos años, científicos advierten que los riesgos siguen siendo altos para República Dominicana.

El meteorólogo John Morales y el geógrafo Marcelo Lagos coinciden en que tanto el calor del Atlántico como la actividad sísmica latente deben mantener alerta a las autoridades y a la población. Un solo huracán o terremoto puede bastar para causar grandes daños si no se cuenta con preparación adecuada.

A pesar de que las aguas del Atlántico no se encuentran en sus niveles de temperatura más extremos como en años anteriores, Morales advierte que no hay espacio para confiarse ante la temporada ciclónica de 2025.

Con décadas de experiencia en el análisis de fenómenos meteorológicos como científico ambiental, Morales insiste en que una aparente disminución en la temperatura del océano no debe interpretarse como una señal de tranquilidad.

"No tenemos un récord de calor en la superficie del mar, pero sigue siendo uno de los cinco años más calientes jamás registrados en el Océano Atlántico", afirmó Morales.

Precisó que los pronósticos para la temporada indican una actividad ciclónica "más activa que el promedio", aunque no al nivel "súper alto" observado en 2023 y 2024.

Esta moderación, según Morales, se debe en parte a la intensidad de los vientos alisios y a la variabilidad en la radiación solar. Sin embargo, el especialista recalca que eso no debe generar una falsa percepción de seguridad.

"Sólo basta con un huracán fuerte para cobrar vidas, dañar propiedades e infraestructura. Si ese único ciclón impacta República Dominicana, entonces habrá sido una temporada trágica, aunque en números haya sido poca cosa", sostuvo.

Lluvias más intensas

Morales también abordó el patrón de lluvias intensas que ha marcado los últimos noviembres en República Dominicana, destacando que fenómenos como vaguadas y tronadas han sido responsables de inundaciones extremas en zonas como el Gran Santo Domingo.

"En una atmósfera más cálida, cuando llueve, llueve más fuerte. El aire caliente retiene más humedad y, por lo tanto, produce lluvias más intensas cuando se precipita", explicó.

Advierte que esta realidad es consecuencia directa del cambio climático, que ha alterado patrones atmosféricos y convertido eventos extremos en una amenaza más común.

Preparación para la temporada

Morales hizo un llamado tanto a las autoridades dominicanas como a la ciudadanía a reforzar sus niveles de preparación.

Destaca el avance del país en capacidad de respuesta gracias al trabajo del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Defensa Civil, pero señala que la prevención empieza por conocer los riesgos específicos del lugar donde se vive.

"¿Su hogar está en una zona inundable? ¿Resiste los vientos de un ciclón? Cada familia debe conocer su vulnerabilidad y tener un plan de acción claro en caso de emergencia", refirió el experto.

Asimismo, sugiere que los ciudadanos se informen con autoridades locales, líderes comunitarios y organismos de protección civil para tomar decisiones acertadas ante una eventual amenaza meteorológica.

Te puede interesar A dos semanas para iniciar la temporada ciclónica comienzan los boletines: primera semana tranquila

Se complica la predicción

Morales participará junto con el geógrafo chileno Marcelo Lagos y el experto dominicano Osiris de León en la conferencia "Navegando en el peligro: tsunamis, terremotos y huracanes", que se desarrollará el próximo 28 de mayo a las 9:00 de la mañana, en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Morales anticipó que uno de los temas centrales será el factor preocupante que es la degradación de las capacidades de observación y pronóstico meteorológico, especialmente en los Estados Unidos.

Hablará sobre los recortes de personal técnico y profesional en agencias importantes como el Centro Nacional de Huracanes y el Servicio Meteorológico Nacional, las cuales podrían estar afectando la precisión de los modelos de pronóstico.

"Ya estamos viendo una degradación en la exactitud de los modelos. Vivimos en una era donde los ciclones son más intensos, pero estamos perdiendo herramientas para anticiparlos eficazmente", dijo.

Los expertos opinan https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/21/imagen-whatsapp-image-2025-05-20-at-11242-pm-17a45a8e.jpg

John Morales, c ientífico atmosférico "Vivimos en una era donde los ciclones son más intensos, pero estamos perdiendo herramientas para anticiparlos eficazmente".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/21/imagen-whatsapp-image-2025-05-20-at-11204-pm-05099e00.jpg

Marcelo Lagos, profesor y geógrafo "Un terremoto de magnitud moderada puede ser letal si hay pobreza, malas construcciones y olvido institucional".

"El riesgo sísmico es real y latente"

Lagos, un reconocido geógrafo chileno y doctor en Ciencias Ambientales, advirtió que la amenaza sísmica en República Dominicana es "real y latente", y llamó a no esperar que un evento de gran magnitud sacuda al país para empezar a prepararse.

El especialista, quien visitará el país por primera vez para participar en la citada conferencia, explicó que la República Dominicana está en un marco tectónico principal, donde interactúan la placa del Caribe y la placa Norteamericana.

"Eso genera fallas sísmicamente activas, y por lo tanto, en cualquier momento puede generarse un terremoto", dijo.

Según el experto, muchos terremotos de gran magnitud requieren siglos para acumular la energía que los provoca. "Lo peligroso no es lo que sabemos, sino lo que ignoramos. Por eso, mirar solo las últimas décadas puede hacernos subestimar los riesgos", advirtió.

Recordó el terremoto de Haití de 2010 como un caso importante. "Los estudios previos estimaban una baja probabilidad de ocurrencia. Y, sin embargo, murieron más de 300,000 personas. Fue un evento no esperado, pero devastador", sostuvo.

¿Está el Caribe preparado para un sismo?

Preguntado sobre el nivel de preparación sísmica en el Caribe, Lagos respondió que esta región está menos preparada para convivir con este tipo de peligros, como los terremotos, en comparación con países como Chile. A su juicio, esto se evidencia y guarda estrecha relación con la recurrencia de estos eventos.

El geógrafo comparó la situación con la de su país natal, Chile, donde terremotos de magnitud ocho o más no causan grandes pérdidas humanas.

"En Chile, los terremotos no matan. Lo que mata es la corrupción, la mala construcción, la falta de memoria y de preparación", agregó Lagos, quien también es profesor asociado del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Entiende que en el Caribe se da prioridad a amenazas más frecuentes como los huracanes, y se aparta la amenaza sísmica por no ser recurrente. "Pero el hecho de que no ocurra con frecuencia no significa que no volverá a ocurrir", indicó.

Desastres no naturales

Uno de los conceptos que Lagos busca dejar claro en su conferencia es: "La naturaleza no nos quiere hacer daño". "Los desastres ocurren cuando una amenaza natural impacta una sociedad vulnerable. Son fallos del desarrollo".

El experto usó una analogía: "Si se te quema el arroz, no es culpa del fuego. Es porque te distrajiste. Lo mismo pasa con los desastres, ocurren cuando no estamos atentos a lo que debemos prevenir".

El experto también destacó que el Caribe ha sufrido tsunamis devastadores que no están en los registros históricos modernos, como los causados por el terremoto de Lisboa en 1755.

"La geología guarda evidencia de eventos ocurridos incluso antes de la llegada de Cristóbal Colón. No están en los libros, pero dejaron huellas en la naturaleza", expuso.

Llamado a prepararse

Aunque aseguró no estar en posición de decirle a un país qué debe hacer, sí dijo recomendaciones generales para territorios con riesgo sísmico, como revisar normas de construcción, fortalecer protocolos de emergencia, invertir en educación y reducir la desigualdad.

"El riesgo no está en la falla geológica, está en la desigualdad. Un terremoto de magnitud moderada puede ser letal si hay pobreza, malas construcciones y olvido institucional", enfatizó.

Leer más Pequeños temblores liberan carga sísmica del país, pero no impiden posibilidad de un terremoto