República Dominicana propone coalición interregional contra el sargazo

En el marco de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), celebrada en Niza, Francia, República Dominicana propuso la creación de una coalición interregional para enfrentar el creciente desafío del sargazo en la región.

La iniciativa fue anunciada durante el evento de alto nivel "Sargassum Crisis: Regional Cooperation and Response Towards New Opportunities", encabezado por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez.

Organizado en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, el encuentro reflejó el compromiso del país con una diplomacia ambiental activa.

En su intervención, el ministro Henríquez advirtió sobre el carácter transfronterizo del sargazo y su impacto en la economía, la salud pública, los ecosistemas marinos y la seguridad energética. En 2024, se estimaron más de 37.5 millones de toneladas de sargazo flotante en el Caribe, con más de tres millones afectando directamente a las costas dominicanas.

Como parte de su respuesta, República Dominicana presentó los avances nacionales, incluyendo la creación del Gabinete Nacional de Lucha contra el Sargazo (Decreto 379-23) y una inversión superior a los 100 millones de pesos en proyectos de valorización del sargazo en el marco de una economía circular.

Propuesta a la UNEA

Durante el evento, República Dominicana, junto a México, Costa Rica y Francia, presentó una propuesta de resolución que será sometida a la próxima Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA).

Esta iniciativa busca establecer una definición común sobre los flujos del sargazo, fortalecer los sistemas de alerta temprana y monitoreo satelital, movilizar financiamiento internacional, fomentar la investigación científica y promover soluciones seguras de valorización, así como consolidar la gobernanza regional a través del Convenio de Cartagena, CARICOM, la OECO y otros actores clave.

La propuesta dominicana de conformar una coalición interregional se perfila como una plataforma de cooperación, innovación y financiamiento climático que permita dar una respuesta estructurada y efectiva al fenómeno del sargazo.

El evento contó con la participación de representantes de alto nivel de Francia, México, Guadalupe, la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, entre otros aliados estratégicos.

La secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena, expresó que "no tenemos tiempo para modestias graduales; debemos crear una acción colectiva audaz para enfrentar la crisis oceánica".

