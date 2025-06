Promotores del proyecto The Reef aclaran proceso y niegan "aprobación exprés"

Nicolás Cantor, proyect manager del proyecto The Reef y Carlos Jiménez, director de Relaciones Institucionales de Noval Properties. ( NELSON PULIDO )

El diseño del proyecto The Reef, en Las Terrenas, investigado por denuncias de daño ambiental y discrepancias entre los polígonos de los lineamientos para su autorización y la licencia aprobada, habría sido sometido a varias modificaciones por disposición del Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de evitar afectar manglares y humedales de la zona.

Así lo indicaron representantes de Noval Properties, promotora del proyecto inmobiliario ubicado en Punta Bonita.

Carlos Jiménez, director de Relaciones Institucionales, explicó durante una visita a Diario Libre que el diseño original "era muy agresivo, porque estaba sobre un manglar y un humedal, pero nosotros lo que queríamos era integrarlos al proyecto, como hay otros en Las Terrenas".

Explicó, además, que detectaron más de 14 puntos utilizados para desaguar agua al terreno, debido a que "era el único que quedaba en la primera línea al mar que nadie supervisaba".

The Reef contempla la construcción de 510 apartamentos, con un costo por unidad superior a los 300,000 dólares. Según los promotores, actualmente el 71 % ya ha sido vendido.

El camino hacia el permiso ambiental

El representante reiteró que la obra no fue sometida a una "aprobación exprés", como se ha denunciado; sostuvo que en mayo de 2022 iniciaron el proceso de solicitud del permiso ambiental y que en octubre de 2023 fue depositado el estudio de impacto del proyecto.

Señaló que, en enero del año pasado, el Ministerio de Medio Ambiente solicitó informaciones complementarias sobre la obra. "Esto significa que el proyecto fue llevado a comité y que no quedó satisfecho, por lo que requirió informaciones adicionales", detalló.

Explicó que el Ministerio solicitó una serie de descripciones del proyecto, un análisis geomorfológico de la zona de manglar y la presentación de su programa de manejo ambiental.

Agregó que, durante una reunión entre representantes del Ministerio y los promotores, las autoridades propusieron la modificación de la obra, debido a que en el diseño "había unas estructuras que estaban en una zona donde había un mangle denso".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/24/whatsapp-image-2025-06-23-at-82001-pm-36999fdf.jpeg Diseño original del proyecto. (NOVAL PROPERTIES)

El representante de la empresa indicó que, junto con el Ministerio, se acordó como parte de las acciones para compensar el impacto ambiental, la asignación de un área para plantar 5,000 plántulas de mangles "para crear el ecosistema".

Jiménez sostuvo que, en junio del año pasado, el Medio Ambiente volvió a solicitar informaciones complementarias, que incluían un levantamiento de la distribución del estado de salud del ecosistema de manglar ubicado dentro del proyecto, utilizando la metodología de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Señaló que, en esta norma de 2001, se toman en cuenta parámetros y valores económicos de los ecosistemas, además de la productividad de un manglar. Los promotores de The Reef indicaron que el Ministerio buscaba establecer la cantidad de manglares y las especies presentes en la zona.

Jiménez dijo que el Ministerio de Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental al proyecto The Reef en agosto de 2024.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/24/whatsapp-image-2025-06-23-at-82044-pm-6224dfa3.jpeg Diseño tras modificaciones (NOVAL PROPERTIES)

Polémica por coordenadas

Recientemente, una fuente interna del Ministerio consultada por Diario Libre indicó que las discrepancias en los metros cuadrados y en las coordenadas UTM de los polígonos delimitados en los lineamientos (TDR) y en la licencia son la parte central de la investigación que lleva a cabo Medio Ambiente.

Al ser consultado sobre esta diferencia, Carlos Jiménez indicó que "por alguna razón", la zona del proyecto aparece en los TDR emitidos en una ubicación distinta a la solicitada para el proyecto. "Puede ser que haya un error del Ministerio", manifestó.

Las "hostilidades" en Punta Bonita

En cuanto a la relación entre Punta Bonita y los promotores del proyecto, el representante indicó que existe rechazo a la obra desde el comienzo.

"No quieren el proyecto. Algunos dicen que porque puede lesionar sus derechos económicos; hay otros que no quieren que se vea afectada su tranquilidad (...) hemos sido muy empáticos con ellos. La directiva de la asociación tiene una actitud muy conciliadora, pero no todos tienen esa actitud. Hay unos muy hostiles", señaló.

Comisión presentará informe

Los promotores de The Reef también se refirieron al descenso realizado la semana pasada por la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente, denunciando que los representantes del Ministerio Público no permitieron la entrada de los abogados de la empresa durante el levantamiento que concluyó con la paralización de la obra. "Hubo que rogar para que los dejaran entrar", manifestó Jiménez.

Luis Carvajal, de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y uno de los especialistas presentes en el descenso, informó que en los próximos días entregarán un informe de lo observado en la zona al Ministerio Público.

"Verificamos que las denuncias que se habían hecho eran realmente válidas, pero nosotros vamos a hablar a través del informe", explicó el ambientalista.

Además del levantamiento de la Comisión, aún está pendiente un informe del Ministerio de Medio Ambiente que recopila los resultados de su investigación sobre el caso.

Leer más El Ministerio Público paraliza proyecto inmobiliario en Samaná por daños al medio ambiente

Paola Wisky Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.