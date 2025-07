Sigue en pie manifestación convocada por José María Cabral en defensa del Jardín Botánico

El cineasta dominicano José María Cabral una vez más sale en defensa del Jardín Botánico Nacional, resaltando la importancia del espacio no solo como un parque urbano, sino como un centro científico vital para la conservación de la biodiversidad en República Dominicana.

Cabral confirmó a Diario Libre que la manifestación pacífica en defensa del referido parque, convocada para el domingo 20 de julio a las 9:00 de la mañana, frente al parqueo principal de esta reserva natural, sigue en pie.

En un video publicado este sábado en su red social de Instagram, Cabral detalló varias recomendaciones esenciales para garantizar el éxito y la armonía de la manifestación, "puede que haya sol, puede que llueva. Vayamos preparados. Protector solar, sombrilla, gorra y agua ", explicó el cineasta.

La intención es clara: rodear el parque con una cadena humana "un gesto simbólico, completamente pacífico, lleno de sentido y de amor por lo verde". Cabral invitó a los asistentes a compartir abrazos, anécdotas del Jardín y participar en la grabación de un vídeo colectivo.

Asimismo, hizo un llamado a mantener el orden y la limpieza: "todo lo que entra, sale contigo".

También recomendó el uso de transporte público, bicicletas o cualquier otro medio: "No tiene mucho sentido que haya un vehículo por persona."

"Santuario de biodiversidad"

El pasado jueves, Cabral colgó un vídeo en su cuenta de X, donde recordó que "casi un tercio, o sea el 30 % de nuestra flora, es endémica", destacando el papel que juega el Botánico en la preservación y estudio de especies únicas del país.

En su mensaje, explicó el funcionamiento del herbario del Jardín como "un archivo vivo" que documenta la historia natural del país, y resaltó la revista científica Moscosoa, que se publica desde 1974: "No se puede proteger lo que no se conoce, y no se puede amar lo que no se entiende".

Cabral defendió el Jardín como un espacio de educación ambiental, refugio de aves, pulmón y punto de encuentro para la comunidad. "Más que un parque, es un santuario de biodiversidad", expresó.

El Jardín Botánico no es solo un parque.

Es un laboratorio vivo, un aula al aire libre, un refugio de aves, plantas... y personas. Aquí se estudia, se conserva, se celebra la vida y junto a la naturaleza pic.twitter.com/SYfi7E8ATX — José María (@josemariacabral) July 17, 2025

República de Colombia

Este llamado a preservar el Jardín Botánico se debe a la ampliación de la avenida República de Colombia, que puede impactar el parque y que según las autoridades la intervención responde a una necesidad de aliviar el tránsito en una de las zonas más congestionadas del Distrito Nacional.

A pesar de que el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que el Gobierno presentará públicamente todos los detalles del proyecto de infraestructura que se ejecuta en los alrededores del Jardín Botánico Nacional el próximo miércoles 23 de julio, a las 10:00 de la mañana, la marcha sigue en pie.

"Y aunque no conocemos el plan todavía, es buena la conversación que se ha provocado, porque el jardín es nuestra selva interior, un recordatorio de lo que somos y de lo que debemos cuidar", dijo el cineasta.