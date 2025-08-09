Exhibir animales silvestres en espacios públicos será castigado por la ley

La medida busca frenar prácticas que afectan fauna silvestre, la seguridad de la población y la conservación ambiental. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente advirtió que quienes incurran en la exhibición de animales silvestres y exóticos en espacios públicos, como playas, ríos o parques, enfrentarán sometimientos legales por esta práctica, cuya prohibición está contenida en una resolución emitida recientemente.

La Resolución 0047-2025, que prohíbe la exhibición de fauna silvestre y exótica en playas, ríos y demás espacios públicos, fue emitida el pasado 11 de julio y firmada por el titular del ministerio, Paíno Henríquez.

La normativa restringe la exhibición de fauna silvestre y exótica en los citados espacios “con fines recreativos o de entretenimiento, sesiones fotográficas y paseos, ya que genera riesgos para el bienestar animal y la seguridad de los ciudadanos nacionales y extranjeros”.

La resolución añade que únicamente será permitida la exhibición de animales de fauna silvestre y exótica en instalaciones autorizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo de garantizar el bienestar de los animales y la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo, instruye al Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, al Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos y a las demás instancias competentes a "realizar la vigilancia, el monitoreo, las inspecciones, las incautaciones y los sometimientos legales que sean necesarios contra personas físicas y jurídicas que exhiban animales silvestres y exóticos en espacios públicos, así como a iniciar las acciones correspondientes para garantizar el cumplimiento de la resolución".

Uno de los considerandos de la orden detalla que las autoridades han identificado la práctica de exhibir animales en playas y otros espacios públicos del territorio, “lo que genera riesgos para el bienestar animal, la seguridad de los ciudadanos y la conservación del medio ambiente”.

Educación ambiental

De acuerdo con la normativa, las autoridades deberán implementar programas de educación ambiental, divulgación y concienciación para generar cambios de actitud en la población, tendentes a propiciar la protección y preservación de animales silvestres y exóticos.