Medio Ambiente y Grupo Jaragua acuerdan comanejo de Sierra de Bahoruco y Jaragua

El Ministerio de Medio Ambiente y el Grupo Jaragua firmaron un acuerdo interinstitucional de comanejo, bajo la modalidad de coadministración, para la gestión de los parques nacionales Sierra de Bahoruco y Jaragua, con el objetivo de fortalecer la conservación de estas áreas protegidas.

Con el convenio, las partes acordaron administrar los parques apegados a las leyes 64-00 y 202-04, sobre el medio ambiente y las áreas protegidas, respectivamente. El acuerdo fue firmado por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, y el presidente del Grupo Jaragua, Sixto J. Incháustegui.

Durante la firma del acuerdo, Henríquez destacó la importancia de las áreas protegidas para preservar las fuentes de agua del país, enfatizando que el Ministerio de Medio Ambiente reafirma su compromiso de continuar sumando voluntades para trabajar a favor de la protección de los recursos naturales.

"La labor de los acuerdos de comanejo es esencial para la conservación efectiva de nuestras áreas protegidas", resaltó.

El ministro agradeció a las autoridades del Grupo Jaragua por los trabajos que, durante años, han venido realizando para contribuir al cuidado del medio ambiente, al tiempo que aprovechó para resaltar la importancia del concepto de "sembrar agua", destacado por la presidenta de Sur Futuro, Melba Segura de Grullón.

Indicó que debemos seguir luchando por la preservación del agua, que es vida, aclarando que el 85 % del recurso se genera dentro de las áreas protegidas.

El Grupo Jaragua será la institución encargada de prestar atención especial al desarrollo regional de las áreas protegidas, a través de los procesos de participación comunitaria, principalmente en el Parque Nacional Jaragua y en las comunidades aledañas a este.

Centros de protección

Henríquez realizó la entrega de cinco centros de protección y vigilancia como parte del proceso de remozamiento del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, alcanzando así el 50 % de las infraestructuras restauradas bajo el acuerdo de cooperación con el Grupo Jaragua.

Las casetas entregadas incluyen las de Pueblo Viejo, Rabo de Gato (nueva), La Placa (remozada), Zapotén (remozada) y Los Arroyos, esta última realizada con el apoyo de la Fundación Nature Power.

Además, se anunció la próxima construcción del nuevo centro de vigilancia del sector Aceitillar, en el sureste del parque, así como el remozamiento del área de uso público, que incluye el ranchón, la cocina, la zona de fogata y el espacio de acampado, donde se realizó la firma del acuerdo de comanejo.

En el encuentro participó también el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Batista; los representantes de las instituciones que fungirán como asesoras; por el Ministerio de Medio Ambiente, la directora provincial de Pedernales, Altagracia Brea; el encargado regional sur de Áreas Protegidas, Filemón Batista.

El encargado de Gestión de Áreas Protegidas, Israel Santana; el administrador del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, César Peralta; el administrador del Parque Nacional Jaragua, Aníbal Alberto Díaz Pérez; así como la encargada de la División de Comanejo y Áreas Protegidas Privadas, Veruska Lantigua.

Se dieron cita miembros de la sociedad civil y el vicepresidente de la Asociación de Guías de la Naturaleza de Oviedo, Ramón Pérez Ruiz.

