×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Kim Beddall
Kim Beddall

Fallece Kim Beddall, pionera en la observación responsable de ballenas

El Ministerio de Medio Ambiente resaltó el compromiso de Beddall con la conservación marina

    Expandir imagen
    Fallece Kim Beddall, pionera en la observación responsable de ballenas
    El Ministerio de Medio Ambiente resaltó el compromiso de Beddall con la conservación marina. (MARVIN DEL CID /ARCHIVO)

    El Centro para la Conservación y el Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno (Cebse) informó este miércoles sobre el fallecimiento de Kim Beddall, miembro fundadora de esa organización y considerada pionera de la observación responsable de ballenas en esa zona.

    "Kim dedicó su vida a proteger y a dar a conocer la majestuosidad de las ballenas jorobadas y la riqueza natural de nuestra bahía. Su pasión y entrega abrieron caminos para la conservación marina en la República Dominicana y marcaron a generaciones de investigadores, guías, estudiantes y amantes de la naturaleza", detalla una publicación de la organización en sus redes sociales.

    Cebse agregó: "Quienes tuvimos el privilegio de conocerla la recordaremos en cada salto de las ballenas, en cada animal rescatado y en cada acción que promueva el respeto y el cuidado del mar".

    Expandir imagen
    Infografía

    Compromiso con la conservación marina

    A través de su cuenta de Instagram, el Ministerio de Medio Ambiente resaltó el compromiso de Beddall con la conservación marina y su dedicación a proteger "y dar a conocer la majestuosidad de las ballenas jorobadas y la riqueza natural de la bahía de Samaná". 

    "Su compromiso con la conservación marina en la República Dominicana abrió caminos para generaciones de investigadores, guías, estudiantes y amantes de la naturaleza", añadió.

    "Nos unimos al dolor que embarga a sus familiares, amigos y allegados, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestra gratitud por su vida y legado", concluye el mensaje.   

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.