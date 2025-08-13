Fallece Kim Beddall, pionera en la observación responsable de ballenas

El Ministerio de Medio Ambiente resaltó el compromiso de Beddall con la conservación marina. ( MARVIN DEL CID /ARCHIVO )

El Centro para la Conservación y el Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno (Cebse) informó este miércoles sobre el fallecimiento de Kim Beddall, miembro fundadora de esa organización y considerada pionera de la observación responsable de ballenas en esa zona.

"Kim dedicó su vida a proteger y a dar a conocer la majestuosidad de las ballenas jorobadas y la riqueza natural de nuestra bahía. Su pasión y entrega abrieron caminos para la conservación marina en la República Dominicana y marcaron a generaciones de investigadores, guías, estudiantes y amantes de la naturaleza", detalla una publicación de la organización en sus redes sociales.

Cebse agregó: "Quienes tuvimos el privilegio de conocerla la recordaremos en cada salto de las ballenas, en cada animal rescatado y en cada acción que promueva el respeto y el cuidado del mar".

Compromiso con la conservación marina

A través de su cuenta de Instagram, el Ministerio de Medio Ambiente resaltó el compromiso de Beddall con la conservación marina y su dedicación a proteger "y dar a conocer la majestuosidad de las ballenas jorobadas y la riqueza natural de la bahía de Samaná".

"Su compromiso con la conservación marina en la República Dominicana abrió caminos para generaciones de investigadores, guías, estudiantes y amantes de la naturaleza", añadió.

"Nos unimos al dolor que embarga a sus familiares, amigos y allegados, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestra gratitud por su vida y legado", concluye el mensaje.

