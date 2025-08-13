Prohíben la entrada de vehículos a balnearios que están cerca de la presa Valdesia

Decenas de personas en vehículos en los alrededores de la presa Valdesia. ( FUENTE EXTERNA )

Desde este miércoles quedó prohibido el acceso vehicular a los balnearios y zonas recreativas cercanas a la presa de Valdesia, ubicada en el paraje Muchas Aguas, provincia San Cristóbal.

La medida fue tomada para proteger las fuentes de agua que abastecen al Gran Santo Domingo. La presa Valdesia es la principal fuente del líquido para la capital dominicana.

Este miércoles, en una acción conjunta, instituciones del Estado realizaron un operativo en Muchas Aguas, San Cristóbal.

De acuerdo a una nota de prensa, en la jornada participaron el Ministerio de Defensa, a través del Senpa; el Ministerio de Medio Ambiente; EGEHID; la Policía Nacional; la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente; la Mesa Interinstitucional contra Ilícitos Ambientales; y autoridades locales.

"La medida responde al grave riesgo de contaminación por aceites, combustibles y desechos sólidos que amenazan la calidad del agua que consumen millones de dominicanos", refiere el documento.

No obstante, el acceso peatonal permanece habilitado bajo normas de precaución, respeto ambiental y manejo responsable de residuos.

"Las instituciones reafirmaron su compromiso con la salud pública, la seguridad hídrica y la conservación del medio ambiente, y seguirán ejecutando acciones preventivas, educativas y de control en beneficio de las presentes y futuras generaciones", agrega la nota.