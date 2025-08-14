Digecac y Cemadoja formalizan alianza para impulsar acciones ambientales y de salud integral

El director general de Digecac, Rodolfo Valera Grullón, y la directora de Cemadoja, Glendis Ozuna Feliciano, firmando el acuerdo. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac) y el Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa (Cemadoja) firmaron este jueves un acuerdo de colaboración interinstitucional con el objetivo de fortalecer acciones conjuntas en favor del medioambiente y promover la salud integral de sus colaboradores.

El acuerdo fue rubricado por el director general de Digecac, Rodolfo Valera Grullón, y la directora de Cemadoja, Glendis Ozuna Feliciano, durante un acto realizado en el Salón del Consejo Directivo del hospital, ubicado en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.

Ambas autoridades coincidieron en la importancia de consolidar alianzas estratégicas para fomentar espacios más limpios, verdes y saludables.

Bienestar ambiental y cuidado personal

La iniciativa busca unir esfuerzos en la ejecución de programas que contribuyan al bienestar ambiental y al cuidado integral del personal de ambas instituciones.

“Cemadoja es una entidad que merece nuestra admiración, no solo por su labor médica, sino también por su compromiso con el medioambiente. Esta firma reafirma el trabajo que hemos venido realizando conjuntamente y el mensaje de conciencia que queremos transmitir en favor del planeta”, expresó Valera Grullón.

De su lado, Ozuna Feliciano agradeció el respaldo de Digecac y destacó la importancia de esta colaboración para impulsar entornos saludables tanto física como ambientalmente.

“Con este acuerdo consolidamos nuestro compromiso de seguir promoviendo el bienestar ambiental y fortaleciendo la salud integral de nuestros equipos de trabajo, en beneficio de las comunidades que servimos”, señaló.

Tras la firma, ambas delegaciones realizaron un recorrido por las instalaciones del centro hospitalario, reforzando el espíritu de cooperación interinstitucional.

Compromisos asumidos en el acuerdo:

Organización conjunta de jornadas de limpieza de áreas verdes

Conservación de plantas y mejora de la estética ambiental en espacios comunes

Apoyo con brigadas para recolección y transporte de desechos sólidos y maleza

Facilitar el acceso de colaboradores de Digecac a los servicios médicos de Cemadoja

Promover el cuidado integral del personal mediante programas de salud y bienestar

Desarrollar programas sociales en beneficio de ambas instituciones