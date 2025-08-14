Entrada gratuita al Jardín Botánico Nacional este 17 de agosto por motivo de su 49 aniversario

El Jardín Botánico Nacional abre sus puertas gratis el 17 de agosto para celebrar su aniversario con la comunidad ( FUENTE EXTERNA )

El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN) informó este jueves que abrirá sus puertas al público, con entrada gratuita, el próximo domingo 17 de agosto, como parte de la celebración de su 49.º aniversario.

El director general del JBN, Pedro Suárez, hizo un llamado a la población para que aproveche esta ocasión y se reconecte con el medioambiente, resaltando la importancia de espacios como el Jardín Botánico Nacional para la educación ambiental, la recreación y la salud integral de las personas.

"Queremos que las familias se acerquen, disfruten de nuestros senderos, pabellones y de la riqueza de la flora nacional que aquí se conserva. Este aniversario es una celebración de la vida, la biodiversidad y nuestro compromiso con la conservación", expresó Suárez, de acuerdo con un comunicado.

Durante esta jornada especial, no estará disponible el servicio de trenes, con el fin de fomentar la caminata, el contacto con la naturaleza y un recorrido más ecológico y consciente, incentivando a las familias a explorar el entorno y disfrutar de actividades como los picnics, respetando siempre el medioambiente.

Se recuerda que el horario de la institución es de lunes a domingo, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y que no está permitido el ingreso de animales domésticos, pelotas, bicicletas, patinetas, radios, patines, armas o instrumentos de cacería, así como de bebidas alcohólicas.

Se recomienda llevar ropa cómoda, agua y el deseo de disfrutar de una jornada diferente, rodeados de la belleza y la tranquilidad que ofrece este emblemático espacio verde de la ciudad.

El Jardín Botánico Nacional, fundado en 1976, es un importante espacio de protección de la flora nacional, con más de 2 millones de metros cuadrados dedicados a la investigación, conservación, educación ambiental y recreación.

Actividades conmemorativas del 49.º aniversario del JBN

15 de agosto: Misa de acción de gracias. (El Jardín estará cerrado al público todo el día).

17 de agosto: Entrada gratuita para todo el público.

22 de agosto: Jornada de limpieza interna con la participación del personal del JBN. (El Jardín estará cerrado al público todo el día).

26 de agosto: Acto de reconocimiento póstumo al arquitecto Benjamín Paiewonsky, figura clave en la historia del Jardín.

28 de agosto: Publicación del Volumen 22 de la Revista Científica Moscosoa, órgano difusor del JBN.