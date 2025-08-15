El municipio Jarabacoa de la provincia La Vega atraviesa una de sus peores crisis ambientales en años, debido a un incendio que afecta desde hace más de 25 días el vertedero municipal, ubicado en la comunidad de Rabo de Chivo, distrito de Buena Vista.

Así lo denunció este jueves el alcalde Joselito Abreu, quien aseguró que la situación representa una amenaza directa para la salud pública.

La humareda generada por la quema de toneladas de plásticos y otros residuos ha cubierto gran parte del municipio, provocando afecciones respiratorias en la población, especialmente en niños, ancianos y personas con condiciones preexistentes.

"Estamos viviendo momentos muy difíciles y no contamos con los recursos necesarios para enfrentar esta emergencia", expresó el alcalde.

Buscan apoyo

Abreu informó que ha solicitado apoyo directo al presidente Luis Abinader y al Ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo de contener el incendio y buscar una solución definitiva al problema del manejo de residuos.

Aseguró que, pese a que una empresa ha propuesto trasladar los desechos a un punto de reciclaje, la falta de respuesta oficial ha impedido concretar la iniciativa.

"El humo no solo afecta el ambiente, sino la salud de nuestros ciudadanos. Esta situación no puede continuar", enfatizó el funcionario.

Finalmente, explico que, según expertos locales, si las llamas continúan consumiendo el vertedero sin control y la población sigue expuesta a esta contaminación, la situación podría tener efectos duraderos si no se actúa con urgencia.