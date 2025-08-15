Abinader modifica la comisión para el manejo y conservación de las Cuevas del Pomier

Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, ubicada en la provincia San Cristóbal. ( ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader dispuso este viernes, mediante el decreto 457-25, la modificación de la comisión encargada de coordinar el uso de la infraestructura de la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, ubicada en la provincia San Cristóbal.

Entre los principales cambios con relación al decreto anterior (403-25), se encuentra la inclusión de una directora ejecutiva designada por decreto, así como el aumento del número de miembros designados para la misma, cuya cantidad que pasa de tres a cuatro.

El decreto también designa a Samir Rizek Sued como presidente de la comisión, mientras que Sonia Alejandra Perozo Barinas ocupará el cargo de directora ejecutiva.

Mientras que los cuatro miembros designados por decreto son Manuel Antonio García Arévalo, Santiago Adolfo Camarena Torres, Pavel Giordano García Matos y Domingo Alfonso Abreu Collado.

La comisión también estará integrada por representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Cultura y de Turismo, así como de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).

De acuerdo con lo dispuesto en el decreto, los miembros de la comisión ejercerán sus funciones a título honorífico.

Objetivo de la comisión

El Gobierno estableció que la comisión fue creada con miras al fortalecimiento de los esfuerzos de conservación y uso responsable de esta importante reserva.

La comisión tiene la responsabilidad de coordinar las acciones necesarias para la instalación de las estructuras físicas requeridas, "respetando siempre la vocación científica, educativa y cultural de la zona, así como su valor ambiental".

Sobre las Cuevas del Pomier

La Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier está catalogada como un monumento natural dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de conformidad con la Ley 202-04 Sectorial de Áreas Protegidas, normativa que, para estos casos, permite como usos la investigación científica, la educación, la recreación, el turismo de naturaleza o ecoturismo, así como la instalación de infraestructuras para uso público y ecoturismo con las características específicas definidas por su plan de manejo y autorizadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De igual modo, a través del Decreto 705-21, se integró una comisión técnicoforestal, presidida por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargada de dirigir los trabajos de investigación para un eventual reconocimiento de la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier como capital prehistórica de República Dominicana.