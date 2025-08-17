Autoridades de la Defensa Civil en la región Este se mantienen en sesión permanente por el huracán Erin

Las autoridades de la Defensa Civil en la región Este toman medidas preventivas y coordinan acciones a nivel provincial y municipal. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de la Defensa Civil, en provincias de la región Este del país, se mantienen en sesión permanente ante el paso del huracán Erin, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía ante cualquier eventualidad.

En La Romana, la institución informó que desde el día de ayer se mantiene en alerta temprana y en sesión permanente. Como parte de las acciones preventivas, han visitado diversos medios de comunicación de la provincia para mantener informada a la población.

De igual forma, realizaron una reunión encabezada por la gobernadora provincial, Ivelisse Méndez, con la Dirección Provincial de Salud, directores municipales y voluntarios, a fin de coordinar esfuerzos y mantener a todos a la expectativa de la evolución del fenómeno atmosférico.

En tanto, en El Seibo, las autoridades señalaron que, debido a los posibles efectos que pudiera ocasionar el huracán Erin, se han desarrollado reuniones de coordinación tanto a nivel provincial como municipal. Estas han contado con la participación de las instituciones que conforman el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta.

Acciones

Entre los temas tratados se encuentran el traslado preventivo de personas en zonas vulnerables, la coordinación de brigadas de rescate y asistencia humanitaria, la disponibilidad de equipos para una respuesta rápida, el fortalecimiento de la comunicación interinstitucional, la clausura de balnearios de playa y ríos, así como la limpieza de imbornales.

Además, se acordó mantener una vigilancia permanente y establecer puntos estratégicos de apoyo con el propósito de salvaguardar la vida de la población.

Mientras que en San Pedro de Macorís, las autoridades han estado orientando a la población para que, en caso de riesgo, acuda a lugares seguros y así evitar situaciones que pongan en peligro su vida.

De esta manera, las provincias del Este del país se mantienen en constante coordinación, adoptando medidas preventivas y de respuesta inmediata ante los posibles efectos indirectos del huracán Erin en territorio nacional.