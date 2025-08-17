El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) realizará este domingo una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre los efectos indirectos del huracán Erin en el territorio nacional. La comparecencia será encabezada por el director del organismo, general Juan Manuel Méndez, y podrá ser seguida en transmisión en vivo desde las 11:00 de la mañana.

El huracán Erin, actualmente de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, continúa desplazándose por el Atlántico norte, generando fuertes lluvias, ráfagas de viento y oleaje peligroso en varias provincias de la República Dominicana.

Nivel alerta por los efectos indirectos

El COE mantiene diferentes provincias bajo nivel de alerta por los efectos indirectos del sistema, que incluyen oleaje anormal, mar de fondo, corrientes de resaca y posibles inundaciones urbanas.

Durante la rueda de prensa, Méndez informará sobre las medidas preventivas y de respuesta adoptadas, así como sobre las recomendaciones a la población para reducir riesgos en las comunidades más expuestas.

La transmisión en vivo busca mantener informados a los ciudadanos en tiempo real sobre la evolución de Erin y los lineamientos de las autoridades ante las condiciones meteorológicas adversas.