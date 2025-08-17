El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo que se mantiene un nivel de alerta amarilla para toda la franja costera desde La Altagracia hasta Montecristi, debido al fuerte oleaje, corrientes de resaca y mar de fondo asociados a los efectos indirectos del huracán Erin, que en las últimas horas se degradó a categoría 3 con vientos máximos de 205 km/h.

El director del organismo, general Juan Manuel Méndez, explicó que también están en alerta verde y amarilla las provincias La Altagracia, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Montecristi, El Seibo, Samaná, Espaillat y Puerto Plata. En verde se mantienen el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

"Todas las embarcaciones deben permanecer en puerto en la costa atlántica, desde Cabo Engaño hasta Montecristi, y desde la isla Saona hasta Cabo Engaño, por el viento, oleaje anormal y visibilidad reducida. En la costa caribeña podrán navegar con la debida precaución", advirtió Méndez.

El funcionario reiteró que queda prohibido el uso de playas y los deportes acuáticos en el litoral atlántico, además de acercarse a la costa para observar el oleaje. Puso a disposición los números de contacto del COE, incluido el 911, el 809-472-0909 y el asterisco 462.

Cómo ha cambiado el huracán Erin

El huracán Erin experimentó varias variaciones en su intensidad durante la noche, descendiendo de categoría 5 a categoría 4 y actualmente se mantiene como un potente fenómeno categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora.

El sistema, que redujo su velocidad de traslación a 20 kilómetros por hora, continúa avanzando con rumbo oeste-noroeste y se ubica a unos 280 kilómetros al noreste de Punta Cana, en la provincia La Altagracia. Los pronósticos indican que en el transcurso del lunes el huracán podría girar hacia el norte, alejándose de la zona de pronóstico directo del país.

Precipitaciones y ráfagas en varias provincias

Desde la noche del domingo y la mañana de este lunes se han registrado aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diversas provincias bajo alerta amarilla emitida por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Oleaje peligroso y advertencia a la población

El fenómeno ha provocado un fuerte oleaje en la costa atlántica, donde se mantienen establecidas alertas por olas entre 12 y 14 pies de altura mar adentro. También se reportan condiciones de mar de fondo, corrientes de resaca y posibles penetraciones marinas en zonas costeras bajas.

Las autoridades exhortan a la población a abstenerse de realizar actividades acuáticas y a mantenerse atenta a las informaciones oficiales emitidas por el COE y la Oficina Nacional de Meteorología.

Condiciones meteorológicas

El meteorólogo Wagner Rivera detalló que las condiciones actuales se deben a los efectos indirectos del sistema. "En la tarde las precipitaciones llegarán a provincias del suroeste y sureste, como Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana y San Pedro de Macorís", señaló.

Explicó que se trata de bandas nubosas exteriores del ciclón, que llegarán de forma intermitente:

Los aguaceros no serán continuos, sino que entre una banda y otra pasarán entre dos y tres horas.

Durante la noche y la madrugada las lluvias alcanzarán zonas del norte, sureste, suroeste y centro del país.

Se esperan acumulados de entre 60 y 80 milímetros en 48 horas, con picos aislados superiores.

Rivera indicó que Erin se ubica a unos 280 kilómetros al noreste de Punta Cana, en la provincia La Altagracia, y se desplaza a 20 km/h hacia el oeste/noroeste, con proyecciones de un giro hacia el norte durante el fin de semana.

"El oleaje en el Atlántico alcanzará entre 12 y 14 pies mar adentro, con corrientes de resaca y penetraciones marinas en zonas bajas", precisó.

Llamado a la población

Las autoridades llamaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los reportes oficiales y abstenerse de realizar actividades en la costa atlántica, ante las condiciones adversas.

El COE recordó que la temporada ciclónica apenas transita su primera etapa intensa y que la vigilancia meteorológica será constante durante el fin de semana.