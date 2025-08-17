Indomet pronostica aguaceros, fuerte oleaje y ráfagas de viento en RD por el paso de Erin

El primer huracán de la temporada de huracanes, Erin, se localiza a unos 245 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico. ( CENTRO NACIONAL DE HURACANES. )

Las bandas nubosas asociadas al huracán Erin, categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, comenzaron a impactar este domingo a varias provincias del país, generando aguaceros locales, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y un oleaje peligroso en la costa norte y parte de la costa caribeña.

El fenómeno atmosférico, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, se localiza a unos 245 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico y 290 kilómetros al noreste de Punta Cana, desplazándose hacia el oeste/noroeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora.

Según el Centro Nacional de Pronósticos de Indomet, las lluvias y ráfagas se registran en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi. A medida que el sistema avance, las condiciones adversas se extenderán hacia Santo Domingo, Monte Plata, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel.

La entidad mantiene el nivel de aviso meteorológico por los efectos indirectos del huracán, principalmente por el oleaje anormal, corrientes de resaca y olas de más de 10 pies de altura, además del riesgo de inundaciones urbanas.

Las provincias bajo aviso son La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/17/erin-2-43e0c3dc.png https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/17/vientos-de-erin-1-971e284c.png https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/17/el-caribe-1-e801b293.png

Recomendaciones

El organismo exhortó a los operadores de embarcaciones a permanecer en puerto desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Monte Cristi y en la costa caribeña desde la isla Saona, debido al viento, oleaje anormal y visibilidad reducida. En el resto de la costa sur se recomienda navegar con precaución.

En el Distrito Nacional y en Santo Domingo (Norte, Este y Oeste) se esperan aguaceros locales, tronadas aisladas, ráfagas de viento y posibles inundaciones urbanas.

Condiciones para el lunes

Para este lunes, aunque el huracán Erin se alejará de la zona de pronóstico, los efectos indirectos seguirán generando precipitaciones de moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varios poblados del país, desde horas de la mañana, en especial hacia el suroeste y sureste.

Las lluvias también se extenderán hacia localidades de la Cordillera Central y la zona fronteriza durante la tarde y la noche.

Perspectivas para el martes

El martes, el fenómeno continuará alejándose hacia aguas abiertas del Atlántico, aunque todavía se esperan aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento frecuentes en diferentes localidades.

Pronósticos por provincias

Santiago: nublado en ocasiones con aguaceros y tronadas aisladas . Máx. 34/36 °C, mín. 21/23 °C.

Puerto Plata: mayormente nublado con lluvias fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje peligroso. Máx. 32/35 °C, mín. 25/27 °C.

Duarte: nublado en ocasiones con aguaceros locales y ráfagas de viento. Máx. 32/34 °C, mín. 22/24 °C.

Constanza: nublado en ocasiones con lluvias locales. Máx. 27/29 °C, mín. 12/14 °C.

Peravia: incrementos nubosos y aguaceros locales . Máx. 32/34 °C, mín. 25/27 °C.

San Pedro de Macorís y La Romana: nublados parciales con aguaceros y tronadas aisladas . Máx. 33/35 °C, mín. 22/24 °C.

La Vega y Monseñor Nouel: nublados con lluvias locales y ráfagas de viento. Máx. 32/35 °C, mín. 19/24 °C.

San Cristóbal: nublados parciales con lluvias locales. Máx. 32/34 °C, mín. 21/23 °C.

Samaná: mayormente nublado con aguaceros fuertes y oleaje peligroso. Máx. 33/35 °C, mín. 22/24 °C.

Monte Cristi: nublado con aguaceros fuertes y ráfagas de viento. Máx. 34/36 °C, mín. 23/25 °C.

Azua y San Juan: nubes dispersas con incrementos nubosos en la tarde. Máx. 32/34 °C, mín. 18/24 °C.

Barahona: nubes dispersas con incrementos nubosos. Máx. 34/36 °C, mín. 23/25 °C.

La Altagracia: mayormente nublado con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y oleaje peligroso. Máx. 33/36 °C, mín. 23/25 °C.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas estarán entre 22 y 24 grados Celsius, mientras que las máximas oscilarán entre 33 y 35 grados.

Resumen: El huracán Erin, aunque no impacta de manera directa a República Dominicana, continúa generando efectos indirectos significativos, como aguaceros, ráfagas de viento y oleaje peligroso en gran parte del territorio nacional.