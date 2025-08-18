El parador fotográfico El Puerto en San Pedro de Macorís es remozado

El parador está localizado en la entrada de la ciudad en la carretera Bayaguana-El Puerto. ( FUENTE EXTERNA )

El parador fotográfico del distrito municipal El Puerto, provincia San Pedro de Macorís, fue sometido a un proceso de reacondicionado por la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac).

El emblemático lugar está localizado en la entrada de la ciudad en la carretera Bayaguana-El Puerto.

Los trabajos incluyeron: mantenimiento de áreas verdes, poda de la funeraria municipal y el parque y la instalación de un punto verde.

La entidad dijo –a través de una nota de prensa, que el objetivo es recuperar espacios de las vías y hacerlos más amigables en favor de los usuarios y conductores.

La entidad también realizó otros trabajos en la demarcación.

El director general de la Digecac, Rodolfo Valera Grullón, estuvo acompañado del alcalde Juan Pacheco Mejía.

El funcionario destacó la importantes de estas intervenciones.

"Seguimos trabajando para cambiarle el rostro a las carreteras del país, este parador es parte integral de los espacios que adornan las carreteras y por eso estamos aquí, apoyando al alcalde Juan Pacheco con estos trabajos", sostuvo Valera Grullón.

El alcalde Juan Pacheco Mejía, en tanto, agradeció el apoyo de la Digecac para realizar esta jornada, la cual dijo aportará valor a las áreas recuperadas.

Las labores realizadas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/digecac-trabajo-653b3d62.jpg (FUENTE EXTERNA)

Siembra de plantas ornamentales en las áreas verdes de los tres espacios intervenidos, como parte del arbolado

Pintura del letrero, las aceras, los contenes y bancos del parador

Para esto, brigadas de poda, siembra, pintura y mantenimiento de áreas verdes fueron desplegadas para lograr que los espacios intervenidos fueran entregados a la comunidad con otros rostros para el disfrute de los residentes y visitantes.

Durante la visita a El Puerto, Valera estuvo acompañado, además, de la subdirectora general, Elizabeth Burgos, el supervisor de carreteras, Danilo Cabrera, el encargado de operaciones, Alejando Pérez, la encargada de paisajismo, Carolina García, así como personal operativo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/punto-de-reciclaje-4693778e.jpg (FUENTE EXTERNA)