×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Temporada de huracanes
Temporada de huracanes

Incidencia de Erin continuará en RD: pronostican aguaceros y tormentas eléctricas en la tarde

Alerta amarilla en la franja Atlántica; verde en el Gran Santo Domingo

    Expandir imagen
    Incidencia de Erin continuará en RD: pronostican aguaceros y tormentas eléctricas en la tarde
    Alerta amarilla en la franja Atlántica; verde en el Gran Santo Domingo por el paso del huracán Erin en la temporada de huracanes. (COE/FUENTE EXTERNA.)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes 18 de agosto, a las 11:30 a. m., que el huracán Erin continúa como categoría 4 con vientos máximos de 220 km/h. A esa hora se ubicaba a unos 180 km al norte de la isla Gran Turca y a 380 km al norte de Puerto Plata, moviéndose al oeste/noroeste a 17 km/h. 

    • Para la tarde y primeras horas de la noche, el pronóstico oficial indica efectos indirectos sobre el territorio: oleaje peligroso en las costas Atlántica y Caribeña, aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento.

    Las precipitaciones y ráfagas se concentrarán, sobre todo, en provincias bajo aviso como La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi, con posibilidad de lluvias también en sectores del suroeste, sureste, Cordillera Central y zona fronteriza (incluye Pedernales, Barahona, San Juan, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, Santiago, Santiago Rodríguez, Duarte y Hermanas Mirabal). 

    El COE mantiene la alerta amarilla para toda la franja costera desde La Altagracia hasta Montecristi por fuerte oleaje, mar de fondo, oleaje rompiente y corrientes de resaca asociadas a Erin.

    RELACIONADAS

    Alerta amarilla

    Además, sostiene niveles de alerta amarilla y verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, en las siguientes demarcaciones: amarilla para La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi (total 8); y verde para Provincia Santo Domingo y Distrito Nacional (total 2). 

    En el ámbito marítimo, todas las embarcaciones deben permanecer en puerto en la costa Atlántica desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Montecristi y en el tramo Isla Saona–Cabo Engaño, por viento, oleaje anormal y visibilidad reducida; en la costa Caribeña, las frágiles y pequeñas embarcaciones también deben permanecer en puerto por ráfagas frecuentes y oleaje peligroso

    Asimismo, está prohibido el uso de playas y los deportes acuáticos en la costa Atlántica desde La Altagracia hasta Montecristi, y acercarse a la orilla para observar el oleaje por el riesgo que implica. 

    El COE recuerda a la población seguir las orientaciones de los organismos de protección civil y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto caudal en las provincias bajo alerta.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.