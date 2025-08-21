UFHEC y Universidad de Roma se unen para investigar el potencial biomédico del sargazo

La Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) firmó una alianza científica con la Universidad de Roma Tor Vergata, Italia, con el objetivo de estudiar el potencial bioactivo y biomédico del sargazo.

El rector nacional de UFHEC, Alberto Ramírez, resaltó la trascendencia de este acuerdo internacional: "nuestro compromiso con la ciencia y la innovación nos impulsa a convertir los desafíos que enfrentamos en soluciones que aporten al país y al mundo . Esta cooperación internacional nos permitirá generar conocimiento de alto impacto, con beneficios tanto ambientales como económicos y sociales".

Por su parte, el vicerrector de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UFHEC, Darwin Muñoz, explicó que esta colaboración busca transformar un problema ambiental en una oportunidad de desarrollo sostenible, explorando las propiedades del sargazo para su aplicación en la biotecnología marina y en la salud.

"Desde UFHEC continuamos impulsando proyectos que fortalezcan la ciencia, la innovación y la sostenibilidad, reafirmando nuestro rol en la generación de soluciones para el país y la región", añadió Muñoz.

Sobre la Universidad de Roma Tor Vergata

La Universidad de Roma Tor Vergata destaca por un fuerte enfoque en la investigación innovadora, la formación interdisciplinaria y la colaboración internacional en diversas facultades como economía, ingeniería, medicina, matemáticas y ciencias naturales.

Es una institución reconocida por sus contribuciones en investigación y su conexión con la comunidad académica internacional. Es miembro de la Red de Jóvenes Universidades de Investigación Europeas (Yerun) y la Red de Universidades de las Capitales de Europa (Unica).