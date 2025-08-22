Un incendio forestal afecta desde ayer jueves la zona de Mata Grande, en el Parque Nacional José Armando Bermúdez, en el municipio San José de las Matas de Santiago.

La información sobre el siniestro fue ofrecida por la Defensa Civil.

De acuerdo con los reportes, el fuego se habría originado tras la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica.

Trabajan en sofocar el fuego

Las brigadas de bomberos forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales trabajan en la extinción de las llamas, con el apoyo de miembros de la Defensa Civil.

Hasta el momento, no se ha precisado la cantidad de área boscosa impactada por el fuego.

La intensa humareda puede observarse a varios kilómetros de distancia.

El Parque Nacional José Armando Bermúdez es una de las principales reservas naturales del país, lo que mantiene en alerta a las autoridades ambientales ante el riesgo de pérdida de valiosa biodiversidad.