Incendio forestal
Incendio forestal

VIDEO | Incendio forestal en Parque Nacional José Armando Bermúdez sigue bajo control parcial

De acuerdo con los reportes, el siniestro se originó tras la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica en la zona de Mata Grande

    El incendio forestal que desde el jueves afecta al Parque Nacional José Armando Bermúdez continúa activo, aunque bajo control parcial, según informó este sábado la Defensa Civil en el municipio San José de las Matas, provincia Santiago.

    • De acuerdo con los reportes, el siniestro se originó tras la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica en la zona de Mata Grande, un área de difícil acceso y con alta sequedad, lo que ha favorecido la propagación de las llamas.

    Brigadas trabajan día y noche

    Más de 30 hombres integrados por brigadas de bomberos forestales del Ministerio de Medio Ambiente, miembros de la Defensa Civil y personal voluntario trabajan de manera continua para sofocar el incendio.

    Situación bajo control parcial

    José Luis, encargado de la Defensa Civil en San José de las Matas, explicó que, aunque el incendio no ha sido extinguido por completo, las acciones han reducido considerablemente su fuerza.

    "El incendio ya de Mata Grande del parque nacional J. Armando Bermúdez todavía no lo hemos controlado completo. Pero está muy, muy controlado. Dicen que fue un rayo... Es una zona muy seca, hay más de 30 hombres trabajando en sofocarlo", declaró.

    Riesgo para la biodiversidad

    El Parque Nacional José Armando Bermúdez es una de las principales reservas naturales de República Dominicana, por lo que las autoridades ambientales se mantienen en alerta ante la posibilidad de daños a su biodiversidad.

    El seguimiento a este incendio forestal continuará hasta que el fuego quede completamente extinguido, informaron las autoridades.

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.