Cierran temporalmente el Parque Nacional Armando Bermúdez por incendio forestal

El viernes, la intensa humareda por el incendio forestal en el Parque Nacional Armando Bermúdez se podía observarse a varios kilómetros de distancia. ( FUENTE EXTERNA )

Como medida preventiva, el Parque Nacional Armando Bermúdez permanecerá cerrado de forma temporal debido a un incendio forestal que afecta la zona de Río Paíto, en las cercanías del Valle de Bao.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se han desplegado brigadas de bomberos forestales, además de reforzar los operativos de vigilancia aérea y terrestre con el objetivo de controlar el siniestro lo antes posible.

El ministro Paíno Henríquez, acompañado por los viceministros Carlos Batista y José Elías González, así como el encargado del Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego, Gerónimo Abreu, sobrevoló el viernes la zona afectada para evaluar el impacto del fuego y definir acciones inmediatas.

"Continuamos trabajando para proteger a nuestros visitantes, conservar nuestros bosques y velar por la seguridad de todos", indicó el ministerio en un comunicado.

El incendio forestal, que se reporta desde el jueves, afecta la zona de Mata Grande, dentro del Parque Nacional José Armando Bermúdez, en el municipio de San José de las Matas, provincia de Santiago.

Según los reportes preliminares, el fuego se habría originado tras la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica.

Cantidad de área impactada

Hasta este sábado, las autoridades no han precisado la cantidad exacta de área boscosa impactada por el incendio.

El Parque Nacional José Armando Bermúdez es una de las principales reservas naturales del país, motivo por el cual el siniestro ha encendido las alertas de las autoridades ambientales ante el riesgo de pérdida de biodiversidad.

El Ministerio de Medio Ambiente agradeció públicamente el compromiso y la entrega del personal involucrado en la respuesta, destacando la labor de guardaparques, bomberos forestales y técnicos que trabajan en la contención del incendio: "Hoy dan la cara por uno de los pulmones verdes más importantes del país".