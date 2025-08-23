Incendio en Parque José Armando Bermúdez entraría en fase de liquidación entre domingo y lunes

Las autoridades confirman que no existen otros frentes y que el incendio será liquidado en las próximas horas. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó que la fase de liquidación del incendio forestal que afecta a Loma del Oro, dentro del Parque Nacional José Armando Bermúdez, podría completarse entre la tarde del domingo y la mañana del lunes, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

De acuerdo con las proyecciones de Gerónimo Abreu, jefe del Programa Nacional de Manejo del Fuego, y de Alex Corona, administrador del Parque Nacional Armando Bermúdez, se espera que para la tarde de este sábado queden concluidas las líneas de control, lo que permitirá avanzar a la etapa final del operativo contra el siniestro.

Para reforzar las labores, desde tempranas horas de la mañana de este sábado nuevas brigadas de bomberos forestales fueron movilizadas por vía aérea desde la zona sur del país hacia Loma del Oro, con apoyo logístico de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

El personal fue trasladado hasta un punto de aterrizaje en Mata Grande, desde donde se unió a bomberos forestales, guardaparques y comunitarios capacitados en el control de incendios.

Foco de incendio

Durante la jornada también se verificó que el presunto foco de incendio en la zona de Río Baito fue una falsa alarma. La humareda visible en el área correspondía al desplazamiento del humo desde el incendio principal en Loma del Oro, lo que fue confirmado mediante imágenes satelitales infrarrojas y la inspección terrestre de brigadas.

"Es un solo foco de incendio el que se mantiene activo en Loma del Oro", confirmó el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Batista.

Leer más Cierran temporalmente el Parque Nacional Armando Bermúdez por incendio forestal