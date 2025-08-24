×
Incendio en Parque Nacional Armando Bermúdez
Incendio en Parque Nacional Armando Bermúdez

Incendio en Armando Bermúdez: si no llegan helicópteros con agua o que llueva fuerte, está difícil

El personal que lo combate trabaja con limitaciones y pide equipos especializados

    Expandir imagen
    Incendio en Armando Bermúdez: si no llegan helicópteros con agua o que llueva fuerte, está difícil
    Parque Nacional Armando Bermúdez afectado por un incendio. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    El incendio forestal que afecta desde el jueves al Parque Nacional Armando Bermúdez, específicamente en las montañas de Mata Grande, San José de las Matas (Sajoma), continúa activo este domingo pese a los esfuerzos de las brigadas de bomberos forestales, la Defensa Civil y otros voluntarios.

    José Luis Ortiz, director de la Defensa Civil en San José de las Matas, declaró vía telefónica a Diario Libre que la situación requiere de equipos especializados para lograr el control definitivo del siniestro.

    "Por el momento lo que se está usando es palas, picos, rastrillos, colines, para hacer caminos o trincheras, para cuando llegue ahí el incendio por lo menos se pare un poco, pero es difícil. Creo que si no vienen con helicóptero con agua por encima o que llueva duro, está difícil", señaló Ortiz.

    Recursos limitados

    Más de 30 agentes de la Defensa Civil y Bomberos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente se mantienen desplegados en el área afectada, pero la falta de tecnología adecuada complica las labores de extinción, debido a que se trata de una zona montañosa de difícil acceso y con condiciones de sequía extrema.

    RELACIONADAS

    Riesgo ambiental en área protegida

    El Parque Nacional Armando Bermúdez es una de las principales reservas naturales de la República Dominicana y alberga una amplia biodiversidad.

    Las autoridades ambientales advierten que el fuego podría causar daños significativos si no se logra contener en los próximos días.

    La Defensa Civil y los equipos de respuesta reiteraron la urgencia de contar con apoyo aéreo o lluvias intensas para sofocar el incendio en Mata Grande, que continúa bajo observación permanente.

