Ministerio de Medio Ambiente y CCN impulsan conservación del pico Duarte

El Ministerio de Medio Ambiente informó que, en colaboración con el Centro Cuesta Nacional (CCN), desarrolla iniciativas para la conservación del Pico Duarte, que incluyen la intervención en infraestructura y la capacitación especializada de guías y guardaparques.

A través de un comunicado, el ministerio indicó que el programa Orgullo de mi Tierra, de CCN, se enfocó en esta edición en la capacitación especializada para guías y guardaparques en manejo de emergencias y técnicas de interpretación ambiental, fomentando un turismo más seguro y educativo.

Estas formaciones, realizadas en zonas estratégicas como Mata Grande, La Ciénaga y Sabaneta, han permitido dotar al personal de herramientas para responder eficazmente ante emergencias en áreas de difícil acceso.

"Contar con aliados como CCN nos permite avanzar hacia una gestión ambiental más eficaz, centrada en las personas que están en primera línea de defensa de nuestro patrimonio natural", expresó el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Batista.

Infraestructura

Adicionalmente, como parte del eje de intervención en infraestructura, CCN donó más de 700 unidades de equipamiento para mejorar las condiciones de 23 casetas utilizadas por guardaparques en los parques nacionales José del Carmen Ramírez y Armando Bermúdez.

Esta donación incluyó camas, colchones, utensilios de cocina, botiquines de primeros auxilios y mobiliario, en colaboración con la Colchonería y Mueblería La Nacional.

La entidad agregó que este esfuerzo muestra la importancia que, desde el ministerio, se otorga al fortalecimiento de las áreas protegidas, reconociéndolas como espacios clave para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico del país.

"Desde hace varios años, Centro Cuesta Nacional ha impulsado la iniciativa Orgullo de mi Tierra, con la que buscamos valorar lo mejor de la República Dominicana: su gente, su cultura y sus tesoros naturales", expresó la directora de Comunicación Corporativa de CCN, Amalia Vega, al participar en la entrega de certificados a los guardaparques tras culminar una capacitación de 23 días en el Instituto Técnico de Estudios Superiores en Medio Ambiente y Recursos Naturales (Itesmarena).

Explicó que, por medio de Orgullo de mi Tierra, "nos propusimos trabajar con el Pico Duarte, nuestra cima más alta, y en el proceso nos dimos cuenta del rol que tienen los guardaparques en la protección del medio ambiente. En cada sendero, en cada río, en cada bosque que se conserva, está el trabajo, la dedicación y el amor por la naturaleza de cada uno de ellos".

"Estas acciones refuerzan el compromiso conjunto entre el sector privado y el Estado en la conservación de los recursos naturales", detalla el comunicado.

