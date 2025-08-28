Inaugura centro de investigación en honor a la pionera de la biología marina en el país

La directora Ejecutiva de la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar), Rita Sellares (centro) durante la inauguración centro de investigaciones marinas. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar) inauguró el Centro de Investigaciones Marinas MARE-DR, una infraestructura diseñada para impulsar la investigación científica, la educación ambiental y la conservación de los ecosistemas marinos del país.

El centro, dedicado a la memoria de la profesora Idelisa Bonnelly, pionera de la biología marina en el país, está ubicado en Bayahíbe, provincia La Altagracia, y nace como un espacio al servicio de la ciencia aplicada y la innovación en temas marinos y costeros.

El diseño del MARE-DR fue concebido por Rita Sellares, directora ejecutiva de Fundemar, quien integró más de dos décadas de experiencia en las necesidades técnicas y operativas de un centro de este tipo. La infraestructura fue materializada con el respaldo del arquitecto Gustavo Padilla, quien dio forma a la visión planteada.

Durante el acto de apertura, el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Augusto Batista, subrayó que este nuevo espacio representa un aporte clave para el fortalecimiento de la gestión de áreas marinas protegidas y los programas de restauración ecológica.

MARE-DR también forma parte del Marine Innovation Hub, una plataforma regional que integra los laboratorios de Fundemar y la Fundación Puntacana, con apoyo de The Nature Conservancy y financiamiento de OceanKind.

Este hub fomenta el uso de tecnologías de vanguardia en investigación marina, restauración y creación de capacidades, en apoyo a los compromisos nacionales e internacionales frente al cambio climático y la degradación de los ecosistemas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/whatsapp-image-2025-08-28-at-122217-pm-b6a95edf.jpeg Rita Sellares (centro) durante la inauguración del nuevo centro. (FUENTE EXTERNA)

Homenaje a Idelisa Bonnelly

Durante el evento se presentó la trayectoria de Fundemar, que desde sus inicios en 1991 ha impulsado proyectos pioneros de conservación y ciencia aplicada reconocidos a nivel regional: desde la protección de delfines y la reintroducción de manatíes, hasta programas de monitoreo marino-costero y restauración de corales

En ese sentido, se rindió homenaje a la profesora Idelisa Bonnelly a cargo de la académica Felicita Heredia, evocando su legado como fundadora de Fundemar, madre de la biología marina en el país y destacando cómo su visión sentó las bases para las ciencias marinas en el país

De su lado, Rita Sellares subrayó que MARE-DR representa la consolidación de ese sueño y, al mismo tiempo, una apuesta al futuro: un espacio al servicio de la investigación, la educación y la innovación, que posiciona a Bayahíbe como polo regional de conservación marina y fortalece la colaboración con instituciones académicas y científicas nacionales e internacionales.

Cooperación y respaldo institucional

La creación de MARE-DR fue posible gracias a una alianza estratégica que unió al sector privado, la cooperación internacional y las comunidades locales. Representantes de las entidades donantes —entre ellas Central Romana Corporation, OceanKind, MSC Foundation, RIU Hotels & Resorts, Cordap y CEPM— destacaron la importancia de este esfuerzo conjunto con Fundemar.

Durante el evento, Fundemar agradeció a los aliados estratégicos que han respaldado su trabajo desde su fundación en 1991, desarrollando proyectos pioneros como la protección de delfines, la reintroducción de manatíes, monitoreo marino-costero y restauración de corales.

Exposición fotográfica submarina

La jornada concluyó con un recorrido por las instalaciones del nuevo centro y la apertura de la exposición fotográfica "República Dominicana Submarina", realizada en colaboración con la Alianza Francesa de Santo Domingo y la Embajada de Francia en el país.

La muestra, compuesta por imágenes de los fotógrafos submarinos José Alejandro Álvarez e Ysabela Coll, invita a descubrir la biodiversidad marina dominicana, con énfasis en los arrecifes de Bayahíbe, y estará disponible para la comunidad local.