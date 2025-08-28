Inaugura centro de investigación en honor a la pionera de la biología marina en el país
El centro también forma parte del Marine Innovation Hub, una plataforma regional que integra los laboratorios de Fundemar
La Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar) inauguró el Centro de Investigaciones Marinas MARE-DR, una infraestructura diseñada para impulsar la investigación científica, la educación ambiental y la conservación de los ecosistemas marinos del país.
El centro, dedicado a la memoria de la profesora Idelisa Bonnelly, pionera de la biología marina en el país, está ubicado en Bayahíbe, provincia La Altagracia, y nace como un espacio al servicio de la ciencia aplicada y la innovación en temas marinos y costeros.
El diseño del MARE-DR fue concebido por Rita Sellares, directora ejecutiva de Fundemar, quien integró más de dos décadas de experiencia en las necesidades técnicas y operativas de un centro de este tipo. La infraestructura fue materializada con el respaldo del arquitecto Gustavo Padilla, quien dio forma a la visión planteada.
Durante el acto de apertura, el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Augusto Batista, subrayó que este nuevo espacio representa un aporte clave para el fortalecimiento de la gestión de áreas marinas protegidas y los programas de restauración ecológica.
MARE-DR también forma parte del Marine Innovation Hub, una plataforma regional que integra los laboratorios de Fundemar y la Fundación Puntacana, con apoyo de The Nature Conservancy y financiamiento de OceanKind.
Este hub fomenta el uso de tecnologías de vanguardia en investigación marina, restauración y creación de capacidades, en apoyo a los compromisos nacionales e internacionales frente al cambio climático y la degradación de los ecosistemas.
Homenaje a Idelisa Bonnelly
Durante el evento se presentó la trayectoria de Fundemar, que desde sus inicios en 1991 ha impulsado proyectos pioneros de conservación y ciencia aplicada reconocidos a nivel regional: desde la protección de delfines y la reintroducción de manatíes, hasta programas de monitoreo marino-costero y restauración de corales
En ese sentido, se rindió homenaje a la profesora Idelisa Bonnelly a cargo de la académica Felicita Heredia, evocando su legado como fundadora de Fundemar, madre de la biología marina en el país y destacando cómo su visión sentó las bases para las ciencias marinas en el país
De su lado, Rita Sellares subrayó que MARE-DR representa la consolidación de ese sueño y, al mismo tiempo, una apuesta al futuro: un espacio al servicio de la investigación, la educación y la innovación, que posiciona a Bayahíbe como polo regional de conservación marina y fortalece la colaboración con instituciones académicas y científicas nacionales e internacionales.
Cooperación y respaldo institucional
La creación de MARE-DR fue posible gracias a una alianza estratégica que unió al sector privado, la cooperación internacional y las comunidades locales. Representantes de las entidades donantes —entre ellas Central Romana Corporation, OceanKind, MSC Foundation, RIU Hotels & Resorts, Cordap y CEPM— destacaron la importancia de este esfuerzo conjunto con Fundemar.
Durante el evento, Fundemar agradeció a los aliados estratégicos que han respaldado su trabajo desde su fundación en 1991, desarrollando proyectos pioneros como la protección de delfines, la reintroducción de manatíes, monitoreo marino-costero y restauración de corales.
Exposición fotográfica submarina
La jornada concluyó con un recorrido por las instalaciones del nuevo centro y la apertura de la exposición fotográfica "República Dominicana Submarina", realizada en colaboración con la Alianza Francesa de Santo Domingo y la Embajada de Francia en el país.
La muestra, compuesta por imágenes de los fotógrafos submarinos José Alejandro Álvarez e Ysabela Coll, invita a descubrir la biodiversidad marina dominicana, con énfasis en los arrecifes de Bayahíbe, y estará disponible para la comunidad local.