×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Temblor de tierra
Temblor de tierra

¿Eres de los que nunca se enteran que tembló la tierra? Cómo activar alertas en Android y iPhone

En el país se registró un temblor de magnitud 4.6 que sacudió el norte de Bayaguana, en Monte Plata

    Expandir imagen
    ¿Eres de los que nunca se enteran que tembló la tierra? Cómo activar alertas en Android y iPhone
    Imagen ilustrativa de una persona sostiene en sus manos un celular con un mensaje de alerta de terremoto. Los Android y iPhone traen de fábrica un sistema de alertas de emergencias para casos de temblor de tierra. (FUENTE EXTERNA)

    A las 5:27 de la mañana de este lunes 1 de septiembre un temblor de magnitud 4.6 sacudió el norte de Bayaguana, en Monte Plata. El epicentro se localizó a 14 kilómetros del municipio, a una profundidad de 10 kilómetros.

    Aunque el evento no provocó daños, miles de personas se hacen la misma pregunta: ¿cómo me entero si vuelve a pasar mientras duermo, conduzco o estoy distraído?

    Lo que pocos saben es que Android y iPhone traen de fábrica un sistema de alertas de emergencias. Estas notificaciones se envían por las antenas de telecomunicaciones, no por internet, y llegan aunque el teléfono esté bloqueado o en silencio.

    Se trata de un sonido fuerte y vibración inconfundibles que pueden marcar la diferencia en caso de huracán, sismo, inundación o alerta Amber (que aún no existen en el país).

    RELACIONADAS

    ¿Cómo activar en Android? 

    1. Abre Ajustes.
    2. Entra a Seguridad y emergencias.
    3. Selecciona Alertas de emergencia inalámbricas.
    4. Activa las categorías que prefieras: amenazas extremas, graves, Amber o alertas sísmicas.

    Extra: Android incluye el sistema Earthquake Alerts, que usa los sensores del propio teléfono como mini sismógrafos, y el Emergency Location Service, que ayuda a rescatistas a localizarte en emergencias.

    ¿Cómo activar en iPhone

    1. Abre Ajustes.
    2. Ve a Notificaciones.
    3. Baja hasta la sección alertas gubernamentales.
    4. Activa Amber, Seguridad pública y Emergencias.

    En Estados Unidos se puede habilitar Local Awareness, que mejora la precisión en zonas sísmicas. Y en países como España, las alertas nacionales de Protección Civil llegan automáticamente sin que el usuario deba activarlas.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.