¿Eres de los que nunca se enteran que tembló la tierra? Cómo activar alertas en Android y iPhone
En el país se registró un temblor de magnitud 4.6 que sacudió el norte de Bayaguana, en Monte Plata
A las 5:27 de la mañana de este lunes 1 de septiembre un temblor de magnitud 4.6 sacudió el norte de Bayaguana, en Monte Plata. El epicentro se localizó a 14 kilómetros del municipio, a una profundidad de 10 kilómetros.
Aunque el evento no provocó daños, miles de personas se hacen la misma pregunta: ¿cómo me entero si vuelve a pasar mientras duermo, conduzco o estoy distraído?
Lo que pocos saben es que Android y iPhone traen de fábrica un sistema de alertas de emergencias. Estas notificaciones se envían por las antenas de telecomunicaciones, no por internet, y llegan aunque el teléfono esté bloqueado o en silencio.
Se trata de un sonido fuerte y vibración inconfundibles que pueden marcar la diferencia en caso de huracán, sismo, inundación o alerta Amber (que aún no existen en el país).
¿Cómo activar en Android?
- Abre Ajustes.
- Entra a Seguridad y emergencias.
- Selecciona Alertas de emergencia inalámbricas.
- Activa las categorías que prefieras: amenazas extremas, graves, Amber o alertas sísmicas.
Extra: Android incluye el sistema Earthquake Alerts, que usa los sensores del propio teléfono como mini sismógrafos, y el Emergency Location Service, que ayuda a rescatistas a localizarte en emergencias.
¿Cómo activar en iPhone?
- Abre Ajustes.
- Ve a Notificaciones.
- Baja hasta la sección alertas gubernamentales.
- Activa Amber, Seguridad pública y Emergencias.
En Estados Unidos se puede habilitar Local Awareness, que mejora la precisión en zonas sísmicas. Y en países como España, las alertas nacionales de Protección Civil llegan automáticamente sin que el usuario deba activarlas.