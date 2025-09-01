¿Eres de los que nunca se enteran que tembló la tierra? Cómo activar alertas en Android y iPhone

Imagen ilustrativa de una persona sostiene en sus manos un celular con un mensaje de alerta de terremoto. Los Android y iPhone traen de fábrica un sistema de alertas de emergencias para casos de temblor de tierra. ( FUENTE EXTERNA )

A las 5:27 de la mañana de este lunes 1 de septiembre un temblor de magnitud 4.6 sacudió el norte de Bayaguana, en Monte Plata. El epicentro se localizó a 14 kilómetros del municipio, a una profundidad de 10 kilómetros.

Aunque el evento no provocó daños, miles de personas se hacen la misma pregunta: ¿cómo me entero si vuelve a pasar mientras duermo, conduzco o estoy distraído?

Lo que pocos saben es que Android y iPhone traen de fábrica un sistema de alertas de emergencias. Estas notificaciones se envían por las antenas de telecomunicaciones, no por internet, y llegan aunque el teléfono esté bloqueado o en silencio.

Se trata de un sonido fuerte y vibración inconfundibles que pueden marcar la diferencia en caso de huracán, sismo, inundación o alerta Amber (que aún no existen en el país).

¿Cómo activar en Android?

Abre Ajustes. Entra a Seguridad y emergencias. Selecciona Alertas de emergencia inalámbricas. Activa las categorías que prefieras: amenazas extremas, graves, Amber o alertas sísmicas.

Extra: Android incluye el sistema Earthquake Alerts, que usa los sensores del propio teléfono como mini sismógrafos, y el Emergency Location Service, que ayuda a rescatistas a localizarte en emergencias.

¿Cómo activar en iPhone?

Abre Ajustes. Ve a Notificaciones. Baja hasta la sección alertas gubernamentales. Activa Amber, Seguridad pública y Emergencias.

En Estados Unidos se puede habilitar Local Awareness, que mejora la precisión en zonas sísmicas. Y en países como España, las alertas nacionales de Protección Civil llegan automáticamente sin que el usuario deba activarlas.