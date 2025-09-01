Sismo de 4.6 se registra al norte de Bayaguana la madrugada de este lunes

En rojo, la ubicación del sismo de acuerdo con el Instituto Sismológico de la UASD. ( DIARIO LIBRE )

Un temblor de tierra de magnitud 4.6 en la escala de Richter se registró a las 5:27 de la mañana de este lunes 1 de septiembre, con epicentro localizado a 14 kilómetros al norte del municipio Bayaguana, en la provincia Monte Plata.

De acuerdo con los reportes técnicos, el evento sísmico ocurrió en las coordenadas latitud 18.880 y longitud -69.630, a una profundidad de 10 kilómetros.

El movimiento telúrico se percibió en varias localidades del Este y el Gran Santo Domingo, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas.

Las autoridades de sismología informaron que se mantiene la vigilancia habitual en la zona y recordaron a la población la importancia de seguir los protocolos de prevención ante este tipo de fenómenos naturales.

Alerta en teléfonos móviles

Minutos después del sismo, el Sistema de Alertas de Sismos de Android notificó a los usuarios en la zona un evento de magnitud estimada de 4.9, ubicado a 40.5 kilómetros de distancia de la capital, también a las 5:27 de la mañana.

La alerta recomienda:

Ponerse zapatos antes de desplazarse, incluso dentro de la vivienda.

Revisar la conexión de gas y cerrar la llave en caso de fuga.

Alejarse de edificios dañados, evacuando si se observan grietas o riesgos de derrumbe.