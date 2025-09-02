×
Incendio forestal afecta área de la Cordillera Central

Piden la movilización urgente de recursos aéreos para sofocar el incendio

Incendio forestal afecta área de la Cordillera Central
Así se encuentran las llamas que consumen un área boscosas de la Cordillera Central. (FUENTE EXTERNA)

Un incendio afecta desde hace varios días un área boscosa de la Cordillera Central, en el municipio Jánico, provincia Santiago, sin que hasta el momento haya sido controlado.

El fuego se concentra en la zona montañosa de la comunidad Guayabales, con acceso por la carretera Jánico–Juncalito.

Residentes en la zona denunciaron que, aunque brigadas acudieron en los primeros días, estas carecen de equipos, lo que ha permitido que las llamas se propaguen sin freno.

Representantes de la Fundación Ecológica Tropical (Fundetrop) y la Coalición Socioambiental en Defensa de la Sierra alertaron que la falta de respuesta efectiva del Ministerio de Medio Ambiente pone en riesgo ecosistemas estratégicos para la producción de agua que abastece presas y ríos del Cibao.

Humo cubre la zona montañosa de Guayabales, en Jánico, donde un incendio forestal área boscosa en la Cordillera Central
Humo cubre la zona montañosa de Guayabales, en Jánico, donde un incendio forestal área boscosa en la Cordillera Central (FUENTE EXTERNA)
Fuego afecta área boscosa de la Cordillera Central. 
Fuego afectaárea boscosa de la Cordillera Central. (FUENTE EXTERNA)
Piden sofocar el fuego

Ambas organizaciones exigen la movilización urgente de recursos aéreos para sofocar el incendio antes de que cause daños irreversibles en este pulmón verde del país.

  • Hasta el momento se desconoce el origen del fuego.

Este es el segundo incendio registrado en la Cordillera Central en las últimas semanas. El anterior afectó parte del Parque Nacional J. Armando Bermúdez, en San José de las Matas.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.