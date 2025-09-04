Siembran plantas y limpian el Centro UASD-Monte Plata

Las labores incluyeron poda baja con trimmer, poda manual con machete, jardinería de arbustos para darles forma. ( FUENTE EXTERNA )

El recinto de la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en la provincia Monte Plata fue sembrado de plantas ornamentales, en una jornada que incluyó la limpieza del área.

Los trabajos fueron realizados por la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac).

Según una nota de prensa, los trabajos se ejecutaron a solicitud del director del centro, Werner Ramírez, bajo la supervisión del director general de la Digecac, Rodolfo Valera Grullón.

Las labores incluyeron poda baja con trimmer, poda manual con machete, jardinería de arbustos para darles forma, así como la siembra de nuevas plantas ornamentales en la entrada principal, áreas verdes y la pared perimetral de la institución.

Entre las especies sembradas destacan crotos, coralillos, lirios, entre otras variedades ornamentales.

El director del centro, Werner Ramírez, expresó su gratitud hacia la institución por prestar su apoyo para ofrecer un entorno más agradable a los estudiantes.

"Estamos agradecidos de la Digecac que de manera voluntaria nos prestó apoyo para ofrecer un entorno más agradable a los estudiantes. Creemos que la educación adquiere más sentido cuando llega a quienes más lo necesitan, y la UASD es precisamente eso: llega a las comunidades que más lo requieren", dijo.

Agregó: "Estos acuerdos interinstitucionales aportan a un país mejor porque sabemos que dos pueden más que uno. Con el apoyo de la Digecac, miles de estudiantes podrán tener un entorno más agradable y estético, y agradecemos el respaldo de su director y la buena gestión que viene desarrollando".

El director general de la Digecac, Rodolfo Valera, resaltó la importancia de las alianzas entre instituciones para lograr objetivos comunes.

"Cuando las instituciones trabajan de manera mancomunada, con un mismo propósito y objetivo, es cuando realmente se logran los resultados. Este esfuerzo forma parte de las alianzas y acuerdos interinstitucionales que la Digecac viene desarrollando en toda la geografía nacional", expresó.