Reportan el control de incendio forestal en Jánico; continúan labores de liquidación

El Ministerio de Medio Ambiente desplegó un equipo de alrededor de 50 brigadistas para hacer frente al incedio forestal. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección Provincial en Santiago, informó que logró restablecer el control del incendio forestal que afectaba la zona montañosa de Las Cejitas, en el municipio de Jánico.

Las brigadas del Ministerio de Medio Ambiente trabajaron hasta las 11:00 de la noche del viernes, logrando contener el avance de las llamas, de acuerdo con un comunicado de la entidad.

Agregó que este sábado los esfuerzos están centrados en las labores de liquidación, con el objetivo de extinguir completamente los focos calientes restantes y evitar una posible reactivación del fuego.

El incendio se localizó en las coordenadas UTM: 306335 E, 2131078 N, a una altitud de 665 msnm. Según reportes preliminares, afectó más de 600 tareas de terrenos pertenecientes a diferentes propietarios.

Para enfrentar esta emergencia, el ministerio desplegó un equipo de alrededor de 50 brigadistas forestales provenientes de Jarabacoa, San José de las Matas y Restauración, quienes ejecutaron diversas estrategias de contención.

Durante el combate se establecieron varias líneas de control, una de las cuales fue superada por el fuego debido a las intensas ráfagas de viento que superaron los 40 km/h, lo que obligó a reajustar el plan de acción. A pesar de estas condiciones, el incendio quedó bajo control.

Segundo pico de incendios

El Ministerio recordó que, actualmente, el país atraviesa el segundo pico del ciclo anual de incendios forestales, el cual se presenta regularmente entre los meses de agosto y octubre.

Este pico, aunque menos intenso que el principal (que ocurre de enero a abril), requiere una mayor vigilancia y prevención por parte de las comunidades y actores locales, recordó el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Batista.

Las autoridades informaron que, aunque el incendio era de tamaño reducido, las condiciones climáticas exigieron una estrategia especial de ataque. Gracias a la oportuna intervención y al trabajo continuo del personal, se evitó su propagación hacia otras áreas vulnerables, explicó el encargado del Programa Nacional de Manejo del Fuego del Ministerio de Medio Ambiente, Gerónimo Abreu.

Leer más Reportan incendio forestal en el Parque Nacional José Armando Bermúdez