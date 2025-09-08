Abinader afirma que si el proyecto minero Romero tiene un impacto negativo no será aprobado

Lugar donde se ha diseñado el proyecto Romero en San Juan. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la empresa minera Gold Quest no cuenta con permiso de explotación en San Juan y que la decisión de su operación en la provincia dependerá de los resultados del estudio de impacto ambiental.

La empresa canadiense Gold Quest, gestora del proyecto "Romero", ha apostado por desarrollar operaciones mineras en la provincia San Juan y la región Sur, lo que ha generado inquietud entre representantes comunitarios, agrícolas y académicos de la zona, quienes han expresado su preocupación por posibles daños ambientales.

Durante LA Semanal con la Prensa, el mandatario precisó que lo único autorizado hasta ahora es la realización de un estudio ambiental.

"Entonces, nadie puede opinar hasta que no veamos el estudio ambiental. Ahí no hay ninguna aprobación de explotación, no se ha autorizado nada, sencillamente que hagan un estudio ambiental para ver realmente el impacto que eso tiene en el subsuelo", reaccionó a una pregunta sobre el tema.

Agregó que, de determinarse un impacto negativo, el proyecto no será aprobado. "Si tiene un impacto negativo, no se aprobará, si tiene otro impactó, pues se discutirá", manifestó el jefe de Estado.

Sobre el estudio

El presidente de la minera en República Dominicana, Luis Santana, ha señalado que el estudio conlleva una primera línea de base que abarca las condiciones ambientales actuales de la provincia (agua, suelo, aire, vegetación y fauna). Esto incluye la zona de impacto directa e indirecta del proyecto.

Dijo que el levantamiento también debe abarcar un componente social. "Se hace un levantamiento socioeconómico de esas comunidades cercanas al proyecto: cuántos habitantes tienen, nivel educativo, nivel de ingreso; es decir, una línea base completa", explicó Santana.

