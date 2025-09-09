×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Mortandad de peces
Mortandad de peces

Investigan mortandad de peces en el río Soco de San Pedro de Macorís

Guardaparques y residentes en las inmediaciones del refugio indicaron que el fenómeno ocurre varias veces al año

    Expandir imagen
    Investigan mortandad de peces en el río Soco de San Pedro de Macorís
    Guardaparques y residentes en las inmediaciones del refugio indicaron que el fenómeno ocurre varias veces al año. (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)

    El Ministerio de Medio Ambiente informó que personal de esa entidad investiga la causa de la mortandad de peces en el Refugio de Vida Silvestre Río Soco, en la provincia San Pedro de Macorís.

    Las autoridades informaron que el hecho es investigado tras varias denuncias en redes sociales

    "Durante la inspección se constató una disminución de ejemplares muertos y se tomaron muestras de agua para detectar posibles contaminantes, cuyos resultados estarán listos en ocho días", detalló la entidad en un comunicado.

    El ministerio agregó que guardaparques y residentes en las inmediaciones del refugio indicaron que el fenómeno ocurre varias veces al año y lo atribuyen "al aumento del caudal del río tras las lluvias en El Seibo y al cierre parcial de su desembocadura".

    En la ruta de evaluación participaron representantes de diversas instituciones, entre ellos Juan Bautista, director provincial de Medio Ambiente en San Pedro de Macorís; Samuel Marte y Francisco Santos, de la Dirección de Calidad Ambiental; y Leonel Tirado, biólogo de Suelos y Aguas, además de técnicos y supervisores de la Dirección Provincial de Medio Ambiente. 

    RELACIONADAS

    También estuvieron presentes miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), representantes de la Armada Dominicana y la doctora Griselda Avelino, epidemióloga y entomóloga de la Dirección Provincial de Salud Pública. 

    Informe 

    Posteriormente, el ministerio presentará un informe con los resultados de la investigación y actuará conforme a las conclusiones obtenidas. 

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.