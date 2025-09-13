COE emite alerta verde para seis provincias por efectos de vaguada
El COE llama a abstenerse de utilizar balnearios en las provincias en alerta
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este sábado alerta verde para seis provincias del país ante la incidencia de una vaguada que, combinada con los efectos locales y el viento cálido del este/sureste, podría generar aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en horas de la tarde
Provincias en alerta verde
Las demarcaciones bajo vigilancia son:
- Santiago Rodríguez
- Santiago
- Dajabón
- La Vega
- Elías Piña
- San Juan
En estas zonas se prevé la ocurrencia de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.
Contexto meteorológico
De acuerdo con el boletín de la Oficina Nacional de Meteorología (INDOMET), la mañana permanecerá con condiciones soleadas y pocas lluvias. Sin embargo, en la tarde se espera un patrón atmosférico húmedo e inestable que favorecerá la formación de nublados significativos y precipitaciones, sobre todo en el norte, nordeste, noreste y la cordillera Central.
Recomendaciones de las autoridades
El COE exhortó a la población en zonas de alto riesgo a tomar precauciones y mantenerse atentos a las orientaciones de los organismos de protección civil. Entre las recomendaciones se destacan:
Mantener comunicación con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el propio COE.
Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.
Abstenerse de utilizar balnearios en las provincias en alerta.
Seguir los lineamientos de los organismos de emergencia y llamar al 9-1-1 o *462 en caso necesario.