COE emite alerta verde para seis provincias por efectos de vaguada

Clima en RD: El COE llama a abstenerse de utilizar balnearios en las provincias en alerta ( FUENTE EXTERNA. )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este sábado alerta verde para seis provincias del país ante la incidencia de una vaguada que, combinada con los efectos locales y el viento cálido del este/sureste, podría generar aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en horas de la tarde

Provincias en alerta verde

Las demarcaciones bajo vigilancia son:

Santiago Rodríguez

Santiago

Dajabón

La Vega

Elías Piña

San Juan

En estas zonas se prevé la ocurrencia de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

Contexto meteorológico

De acuerdo con el boletín de la Oficina Nacional de Meteorología (INDOMET), la mañana permanecerá con condiciones soleadas y pocas lluvias. Sin embargo, en la tarde se espera un patrón atmosférico húmedo e inestable que favorecerá la formación de nublados significativos y precipitaciones, sobre todo en el norte, nordeste, noreste y la cordillera Central.

Recomendaciones de las autoridades

El COE exhortó a la población en zonas de alto riesgo a tomar precauciones y mantenerse atentos a las orientaciones de los organismos de protección civil. Entre las recomendaciones se destacan:

Mantener comunicación con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el propio COE.

Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.

Abstenerse de utilizar balnearios en las provincias en alerta.

Seguir los lineamientos de los organismos de emergencia y llamar al 9-1-1 o *462 en caso necesario.