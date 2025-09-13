×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Clima en RD
Clima en RD

COE emite alerta verde para seis provincias por efectos de vaguada

El COE llama a abstenerse de utilizar balnearios en las provincias en alerta

    Expandir imagen
    COE emite alerta verde para seis provincias por efectos de vaguada
    Clima en RD: El COE llama a abstenerse de utilizar balnearios en las provincias en alerta (FUENTE EXTERNA.)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este sábado alerta verde para seis provincias del país ante la incidencia de una vaguada que, combinada con los efectos locales y el viento cálido del este/sureste, podría generar aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en horas de la tarde

    Provincias en alerta verde

    Las demarcaciones bajo vigilancia son:

    • Santiago Rodríguez
    • Santiago
    • Dajabón
    • La Vega
    • Elías Piña
    • San Juan

    En estas zonas se prevé la ocurrencia de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

    RELACIONADAS

    Contexto meteorológico

    De acuerdo con el boletín de la Oficina Nacional de Meteorología (INDOMET), la mañana permanecerá con condiciones soleadas y pocas lluvias. Sin embargo, en la tarde se espera un patrón atmosférico húmedo e inestable que favorecerá la formación de nublados significativos y precipitaciones, sobre todo en el norte, nordeste, noreste y la cordillera Central.

    Recomendaciones de las autoridades

    El COE exhortó a la población en zonas de alto riesgo a tomar precauciones y mantenerse atentos a las orientaciones de los organismos de protección civil. Entre las recomendaciones se destacan:

    Mantener comunicación con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el propio COE.

    Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.

    Abstenerse de utilizar balnearios en las provincias en alerta.

    Seguir los lineamientos de los organismos de emergencia y llamar al 9-1-1 o *462 en caso necesario.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.