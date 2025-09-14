COE coloca en alerta amarilla a Santiago, La Vega y Santiago Rodríguez por fuertes lluvias

Clima en RD: En alerta verde Valverde, Dajabón, Monseñor Nouel, Elías Piña, San Juan, El Seibo y La Altagracia ( FUENTE EXTERNA. )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió la noche del sábado una alerta amarilla para tres provincias del Cibao: Santiago, La Vega y Santiago Rodríguez, debido a los efectos combinados de una vaguada en altura y la llegada de una onda tropical.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), desde la tarde del domingo se esperan aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre esas demarcaciones, con posibilidad de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Provincias en mayor riesgo

El nivel amarillo implica que existe una situación inminente de riesgo que podría derivar en emergencias severas. Por eso, las autoridades piden especial atención en:

Santiago

La Vega

Santiago Rodríguez

Además, otras siete provincias fueron puestas en alerta verde: Valverde, Dajabón, Monseñor Nouel, Elías Piña, San Juan, El Seibo y La Altagracia

Llamado a la población

El director del COE, mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, exhortó a los residentes en comunidades vulnerables de estas provincias a mantenerse vigilantes y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como abstenerse de utilizar balnearios.

El organismo pidió seguir las orientaciones de la Defensa Civil, Cruz Roja, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y cuerpos de bomberos, disponibles a través del 9-1-1, el *462 de la OGTIC y el teléfono 809-472-0909.