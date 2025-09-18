Ruta de la presa Palomino continuará clausurada tras detectarse riesgos en inspecciones

Los técnicos identificaron erosión severa provocada por el paso de personas y animales. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó que la ruta de la presa Palomino, también conocida como cañón de Río Blanco, en San Juan de la Maguana, permanecerá cerrada luego de las evaluaciones realizadas en el área por las autoridades.

Las inspecciones, encabezadas por personal de los ministerios de Medio Ambiente, Turismo y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), junto a operadores turísticos y guías locales, confirmaron condiciones críticas en el acceso por el estribo izquierdo de la presa, el cual no fue diseñado para tránsito peatonal.

Los técnicos identificaron erosión severa provocada por el paso de personas y animales, así como vulnerabilidades en la infraestructura que podrían generar deslizamientos de tierra y caídas de rocas inestables en los taludes erosionados.

Un comunicado de Medio Ambiente señala que la decisión de mantener la ruta cerrada se informó luego de reunirse con miembros de la mesa de trabajo conformada para regular las actividades ecoturísticas en esta zona.

El encuentro, en el que participaron representantes del Ministerio de Turismo y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), tuvo como objetivo dar seguimiento a los trabajos de reorganización de la ruta, así como la evaluación de las condiciones del área de acampada, a fin de garantizar prácticas ecoturísticas seguras y sostenibles.

La directora de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente, Carolina Alba Ferreras, quien forma parte de la mesa de trabajo, expresó que dicha entidad ambiental tiene la responsabilidad de velar por el cuidado del área, debido a que se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional José del Carmen Ramírez.

Establecerán ruta segura

"Vamos a trabajar junto a los comunitarios para establecer una ruta que puedan usar los guías y visitantes, pero que cumpla con criterios de seguridad, ya que la utilizada actualmente es de alto riesgo porque para llegar al área donde se acampa, las personas suben por el estribo izquierdo de la presa, el cual no fue diseñado para tales fines", indicó.

Además, explicó que el Ministerio de Medio Ambiente tiene la obligación de regular el ecoturismo en estos espacios que ofrecen un medio de sustento para los comunitarios, estableciendo rutas adecuadas y habilitando infraestructuras que minimicen los impactos de la visitación.

"Somos consciente de lo que esta ruta representa para los guías de la zona y para los visitantes, y de que esta zona se puede convertir en una joya para el ecoturismo en el país, pero debemos tomar una pausa para organizarla", afirmó Alba Ferreras.

"Hemos decidido mantener la clausura de este acceso, teniendo en cuenta la coordinación con los comunitarios para identificar posibles rutas alternas que permitan el disfrute del senderismo de la presa de Palomino", puntualizó el encargado de Gestión de Riesgos del Egehid, Alexander Lorenzo.

El Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Dirección de Áreas Protegidas, manifestó que seguirá propiciando espacios de trabajo con los miembros de esta mesa, enfocada en preservar la seguridad humana, la integridad de la estructura de la presa y el cuidado del área protegida.