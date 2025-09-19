Medio Ambiente firma acuerdos para para fortalecer la conservación marina y costera

Representantes del Ministerio y organizaciones durante firma de acuerdo. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó este viernes sobre dos acuerdos de colaboración con el objetivo de implementar acciones concretas para la recuperación, conservación y gestión sostenible de hábitats estratégicos en las regiones Este y Norte del país.

Los acuerdos fueron suscritos con la Fundación Ecológica Arrecifes de Bávaro y con la organización Soluciones Naturales Uynghiem Ngo (EcoSoluciones), de acuerdo con un comunicado.

El primer convenio fue firmado por Fernando Sánchez, presidente de la Fundación Ecológica Arrecifes de Bávaro, y se centra en la laguna arrecifal de Bávaro, en la provincia La Altagracia, recientemente establecida mediante la Resolución 008-2024 como un área de protección especial, basada en Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC), en razón de sus altos valores ecosistémicos.

El segundo acuerdo fue rubricado por Lía Hiraldo, directora de EcoSoluciones, para intervenir dos áreas de alta prioridad ecológica en la región Norte: los polígonos costeros de Gaspar Hernández, en Espaillat, y el Monumento Natural Lagunas de Cabarete y Goleta, en Puerto Plata.

Las acciones estarán orientadas a la restauración y reforestación de manglares y humedales, ecosistemas fundamentales para la resiliencia costera, la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/acuerdooo-7bd6f4a0.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Alianza pública -privada

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, expresó su satisfacción por la firma de ambos convenios, destacando el valor estratégico de estas alianzas y señalando que forman parte de las acciones encaminadas a fortalecer cada día más la alianza público-privada que impulsa desde el inicio de su gestión al frente de la institución medioambiental.

"Estos acuerdos llegan en un momento oportuno y necesario, porque las acciones conjuntas que desarrollaremos con la Fundación Arrecifes de Bávaro y con EcoSoluciones estarán orientadas a reducir amenazas críticas sobre nuestros ecosistemas y a garantizar su manejo sostenible e inclusivo", afirmó.

"El Ministerio pondrá toda su capacidad técnica e institucional al servicio de estos esfuerzos, porque estamos convencidos de que la protección del medio ambiente solo es posible mediante la colaboración y el compromiso de todos", agregó.

A su vez, el viceministro de Recursos Costeros y Marinos, José Ramón Reyes, agradeció a la Fundación por trabajar en coordinación con el Ministerio en programas de conservación de los recursos costeros y marinos de la provincia La Altagracia.

Reyes explicó que esta zona de Bávaro ha enfrentado problemáticas serias, como colisiones de embarcaciones con tortugas marinas y la degradación de sus ecosistemas marinos, y que este acuerdo busca revertir esa situación mediante estrategias integrales de conservación y manejo.

Fernando Sánchez, presidente de la Fundación Ecológica, señaló que el acuerdo constituye un gran apoyo para las labores que viene realizando en la laguna desde el año 2016. Por su parte, Lía Hiraldo, directora de EcoSoluciones, destacó que con el convenio se fortalecen los manglares de la Laguna Cabarete y, además, se incluye la educación de los residentes del lugar sobre cómo convivir en el área sin dañarla.