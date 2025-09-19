Autoridades intervienen Playa Sosúa y desmantelan construcciones ilegales

Durante el operativo se desmantelaron cuatro construcciones ilegales, entre ellas casetas y baños privados. ( FUENTE EXTERNA )

Representantes de siete instituciones públicas realizaron un operativo en la franja costera de Playa Sosúa con el objetivo de reforzar la vigilancia ambiental y detener ocupaciones irregulares.

La jornada fue encabezada por el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y contó con la participación del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Turismo (Mitur), la Policía Turística (Politur), la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.

A través de un comunicado, el Senpa señaló que el operativo fue realizado para garantizar el cumplimiento de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Estructuras desmanteladas

Durante el operativo se desmantelaron cuatro construcciones ilegales, entre ellas casetas, baños privados y almacenes de artículos playeros. Además, las autoridades recuperaron la franja de los 60 metros de pleamar, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Las entidades actuantes reafirmaron que la intervención responde al compromiso estatal de proteger los ecosistemas costeros y garantizar la seguridad turística en zonas de alta sensibilidad.

"Esta acción conjunta constituye un ejemplo de coordinación interinstitucional para enfrentar los desafíos ambientales en el litoral dominicano", señalaron los organismos mediante la información.

