Lanzan concurso nacional de arte ambiental "ExpresARTE por el Planeta"

La empresa Cilpen Global Business abrió la convocatoria para el primer concurso nacional de arte ambiental, titulado "ExpresARTE por el Planeta". La iniciativa invita a artistas visuales, muralistas, ilustradores y creativos urbanos mayores de 18 años a transformar cajas industriales desechadas en lienzos móviles que recorrerán la ciudad.

El certamen busca propuestas que aborden temas como cambio climático, gestión de residuos y economía circular, biodiversidad y sostenibilidad urbana. Cada participante podrá presentar un diseño que, de ser seleccionado, será pintado en las cajas industriales utilizadas por la empresa en sus operaciones de manejo de residuos.

Un jurado elegirá 20 propuestas. Los tres primeros lugares recibirán premios en efectivo de RD$75,000, RD$50,000 y RD$25,000. Del cuarto al vigésimo lugar, los autores obtendrán un bono de RD$5,000, mención especial y certificado de reconocimiento. Los trabajos seleccionados serán ejecutados por los propios artistas en las superficies asignadas.

Inscripciones

Las inscripciones estarán abiertas entre el 16 de septiembre y el 3 de octubre de 2025. Los interesados podrán registrarse de manera gratuita a través del correo expresarte@cilpenglobal.com o en la página web cilpenglobal.com/expresarte

La exposición y ceremonia de premiación se celebrará en Santiago de los Caballeros, en un evento abierto al público y a los medios de comunicación.