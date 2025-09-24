Incendio forestal consume cuatro tareas de pasto en San José de Conuco - Salcedo

Vista del lugar del incendio, San José de Conuco Salcedo provincia Hermanas Mirabal. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio forestal registrado en la comunidad de San José de Conuco, municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, consumió alrededor de cuatro tareas cubiertas de pasto, informó este miércoles el director de Control de Incendios Forestales del Ministerio de Medio Ambiente, Gerónimo Abreu.

El siniestro se produjo en la noche del martes y se prolongó hasta entrada la mañana de hoy, lo que obligó a la intervención de autoridades y organismos de socorro, que utilizaron varios camiones de bomberos y cisternas para sofocar las llamas.

Autoridades investigan las causas

Consultado vía telefónica, Abreu explicó que hasta el momento no se ha determinado el origen del incendio.

"Es un área abierta, se está tratando de identificar las posibles causas. Por ahí pasan muchas personas, pudo ser cualquiera, caminante, intencionado, etcétera", expresó el funcionario.

Comunidad bajo observación

Las brigadas de Medio Ambiente permanecieron en vigilancia para evitar que nuevos focos se reaviven en la zona, mientras se avanza en la investigación para esclarecer el hecho.

El Ministerio de Medio Ambiente exhortó a la población a tomar precauciones y denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo los recursos naturales.