Incendio forestal controlado sin pérdidas humanas en Hermanas Mirabal

Tareas de tierra afectadas por el incedio registrado la noche del 23 de septiembre en la comunidad de San José de Conuco, municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio registrado la noche de ayer en la comunidad de San José de Conuco, en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, fue controlado por equipos de respuesta locales. Las autoridades informaron que aún se investigan las causas del siniestro.

El Ministerio de Medio Ambiente confirmó a Diario Libre que el fuego fue sofocado con la participación de bomberos estructurales y comunitarios.

Según el personal que estuvo en el área, las llamas afectaron unas cuatro tareas de terreno, equivalentes a aproximadamente 2,000 metros cuadrados de superficie forestal. Aunque el fuego consumió parte de la vegetación, no se reportaron pérdidas humanas ni materiales adicionales.

La información sobre el siniestro comenzó a circular anoche a través de medios locales y nacionales, generando preocupación en la comunidad por el riesgo que representan los incendios forestales en la región.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/24/91a57674-dc99-41cc-b0fc-8a94d4c663c2-9f8d046e.jpg Zona afectada por el incedio registrado la noche del 23 de septiembre en la comunidad de San José de Conuco, municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. (FUENTE EXTERNA)

Las autoridades reiteraron que el caso se mantiene bajo investigación para determinar si el incendio fue producto de causas naturales o si pudo haber sido provocado por terceros.

