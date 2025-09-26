×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tala de árboles
Tala de árboles

Denuncian tala de árboles en Loma Miranda por falta de vigilancia

El crimen ecológico es atribuido a la falta de un personal para vigilar el área

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Denuncian tala de árboles en Loma Miranda por falta de vigilancia
Denuncian falta de vigilancia facilita tala de árboles en área protegida de Loma Miranda. (FUENTE EXTERNA)

El activista ecológico Yanio Concepción denunció este viernes que depredadores han estado cortando pinos durante las últimas semanas en las inmediaciones de Loma Miranda.

Concepción lo atribuye a la falta de vigilancia de parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Advirtió que en toda el área montañosa apenas hay un guardabosque asignado.

Asegura que no es insuficiente la presencia de personal para velar por la preservación del lugar.

"Necesitamos más personal de Medio Ambiente. No es posible que toda Loma Miranda dependa de una sola caseta y un solo guardabosque", expresó.

De su lado, el padre Rogelio Cruz denunció que la caseta militar ubicada en la entrada principal al área montañosa fue destruida.

Calificó el hecho como preocupante y reiteró que la zona debe permanecer intocable.

De igual forma, el padre Ramón -Ñiño- Ramos recordó que Loma Miranda es considerada un lugar sagrado.

A su juicio, lo que pasó demuestra que todavía existen intereses oscuros que pretenden explotar sus recursos.

  • Los ambientalistas recordaron que Loma Miranda está protegida por una sentencia del Tribunal Constitucional y que, además, el Ministerio de Medio Ambiente la ha declarado como "madre de las aguas" por su importancia en la biodiversidad y en la generación de recursos hídricos.

Llamaron a las autoridades a coordinar acciones urgentes que eviten la incertidumbre y garanticen la conservación definitiva de este pulmón ecológico del Cibao.

Investigan desmonte de caseta 

Desde el Ministerio de Defensa informaron que se dispuso una investigación sobre lo ocurrido con el desmonte de la caseta. Mientras que desde Medio Ambiente no se han referido a la denuncia sobre la tala de árboles.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.