Denuncian tala de árboles en Loma Miranda por falta de vigilancia

Denuncian falta de vigilancia facilita tala de árboles en área protegida de Loma Miranda. ( FUENTE EXTERNA )

El activista ecológico Yanio Concepción denunció este viernes que depredadores han estado cortando pinos durante las últimas semanas en las inmediaciones de Loma Miranda.

Concepción lo atribuye a la falta de vigilancia de parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Advirtió que en toda el área montañosa apenas hay un guardabosque asignado.

Asegura que no es insuficiente la presencia de personal para velar por la preservación del lugar.

"Necesitamos más personal de Medio Ambiente. No es posible que toda Loma Miranda dependa de una sola caseta y un solo guardabosque", expresó.

De su lado, el padre Rogelio Cruz denunció que la caseta militar ubicada en la entrada principal al área montañosa fue destruida.

Calificó el hecho como preocupante y reiteró que la zona debe permanecer intocable.

De igual forma, el padre Ramón -Ñiño- Ramos recordó que Loma Miranda es considerada un lugar sagrado.

Te puede interesar Senado aprueba proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda

A su juicio, lo que pasó demuestra que todavía existen intereses oscuros que pretenden explotar sus recursos.

Los ambientalistas recordaron que Loma Miranda está protegida por una sentencia del Tribunal Constitucional y que, además, el Ministerio de Medio Ambiente la ha declarado como "madre de las aguas" por su importancia en la biodiversidad y en la generación de recursos hídricos.

Llamaron a las autoridades a coordinar acciones urgentes que eviten la incertidumbre y garanticen la conservación definitiva de este pulmón ecológico del Cibao.

Investigan desmonte de caseta

Desde el Ministerio de Defensa informaron que se dispuso una investigación sobre lo ocurrido con el desmonte de la caseta. Mientras que desde Medio Ambiente no se han referido a la denuncia sobre la tala de árboles.