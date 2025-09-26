Tetra Pak impulsa envases con cartón certificado para proteger los bosques

Más del 70 % del cartón que utiliza Tetra Pak en sus envases proviene de fuentes certificadas y controladas, una apuesta que busca garantizar a los consumidores elecciones responsables y, al mismo tiempo, contribuir a la protección de los bosques y la biodiversidad.

El anuncio se realizó en el marco de la Semana del Bosque FSC™, donde la empresa reafirmó su compromiso con el abastecimiento sostenible de materiales. El cartón empleado por la compañía procede de bosques certificados por el Forest Stewardship Council™ (FSC™) y de otras fuentes controladas, lo que asegura prácticas de manejo que protegen ecosistemas y comunidades locales.

Distribución de envases

En 2024, Tetra Pak distribuyó 178 mil millones de envases con el sello FSC™ en todo el mundo.

En Centroamérica y el Caribe, esta certificación ya está presente en el mercado y facilita a los consumidores decisiones de compra más responsables con el medio ambiente.

"El abastecimiento responsable de cartón y la certificación FSC™ en nuestros envases garantizan el cumplimiento de estándares internacionales que promueven la protección de los bosques y la transparencia hacia los consumidores", señaló Bruno Basile, jefe de comunicaciones de Tetra Pak para la región.

Con estas acciones, la compañía avanza hacia envases fabricados en su mayoría con materiales renovables y fortalece cadenas de valor responsables que favorecen tanto el bienestar ambiental como el desarrollo de las comunidades vinculadas a la gestión forestal.

