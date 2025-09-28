Más de 490 mil viviendas sin agua potable debido a la salida de 48 acueductos por las lluvias

Clima en RD: Puerto Plata, un ventarrón derribó postes y cables, incluyendo una línea de alta tensión de 64,000 voltios. ( CÉSAR JIMÉNEZ. )

Las fuertes lluvias provocadas por la vaguada han dejado a 491,445 viviendas sin acceso a agua potable y a varias comunidades sin servicio eléctrico, además de viviendas afectadas y familias desplazadas.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó que 49 acueductos resultaron dañados, de los cuales 48 permanecen fuera de servicio y uno opera de manera parcial. Las reparaciones técnicas ya están en proceso, aunque el impacto en la población se mantiene elevado.

En el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, un ventarrón derribó postes y cables, incluyendo una línea de alta tensión de 64,000 voltios. La empresa Edenorte trabaja en la rehabilitación del servicio eléctrico, mientras brigadas de la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos despejan las vías y retiran escombros.

El consolidado del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) señala que 1,021 viviendas han resultado afectadas, dos parcialmente dañadas y tres destruidas. En total, 5,615 personas fueron desplazadas, la mayoría a casas de familiares, y 26 permanecen en albergues oficiales. Además, se reportan tres comunidades incomunicadas, 21 carreteras afectadas y tres puentes dañados.

En San Juan, el desbordamiento del río Vallejuelo incomunicó a las comunidades Derrumbadero y Barista. Las autoridades activaron planes de contingencia con apoyo del Ministerio de Obras Públicas, la Defensa Civil y el Plan Social de la Presidencia.

Alertas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó la alerta verde para 9 provincias y dejó solo al Distrito Nacional, Santiago, Dajabón y Duarte bajo esta advertencia.

En esas localidades todavía hay riesgo de que ocurran crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas.

El boletín de las 11:00 de la mañana evidencia una normalización en todo el territorio nacional después del paso de una vaguada que desbordó ríos, aisló comunidades y provocó la movilización de miles de personas.

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informa que durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche habrá aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento intermitentes en localidades de Pedernales, Barahona, Independencia, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Monte Cristi, Espaillat y La Vega.