Lluvias continuarán disminuyendo este domingo, pero el COE mantiene alertas

Pese a que continuarán disminuyendo las lluvias este domingo, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene los niveles de alerta para 19 provincias por el alto contenido de humedad. ( FUENTE EXTERNA )

Para este domingo, en horas de la mañana, se pronostican "pocas" lluvias, aunque para la tarde se prevé que se registren en algunas provincias, incluida la de Santo Domingo y en el Distrito Nacional.

No obstante, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene los niveles de alertas para 18 provincias y el Distrito Nacional por el alto contenido de humedad.

Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las precipitaciones que se produzcan en horas matutinas serán "muy puntuales", pero después del mediodía, hasta las primeras horas de la noche, se producirían aguaceros en algunas provincias.

Los aguaceros dispersos serían en Peravia, Azua, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Elias Piña, Dajabón, Independencia, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez y Valverde.

También se producirían precipitaciones en horas de la tarde en Espaillat, Puerto Plata, Monte Cristi, Bahoruco, San Cristóbal y algunos municipios del Gran Santo Domingo, como consecuencia de la humedad y los efectos locales asociados al calentamiento diurno y la orografía del territorio nacional, agrega el Indomet.

Para mañana, lunes, las condiciones ya mencionadas, una vaguada con poca incidencia sobre el país y la influencia del viento cálido de dirección sur/sureste provocarán lluvias débiles en algunos poblados de las regiones noreste, noroeste, suroeste y la Cordillera Central.

"Debido a una reducción significativa de la precipitación hemos modificado los niveles de alertas y avisos meteorológicos en varias provincias, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra", informa el parte meteorológico de Indomet de las 6:00 de la mañana.

Los fuertes y constantes aguaceros del pasado viernes, por la depresión tropical número 9, provocaron daños a infraestructuras y muertes. Los aguaceros empezaron desde la noche del jueves, día en el que un puente del distrito municipal de Don Juan, en Monte Plata, colapsó y falleció, P ablo Hinojosa, conductor de un camión.

COE mantiene alerta

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó en sus redes sociales que mantiene 10 provincias y al Distrito Nacional en alerta amarilla y 08 en verde, debido a que las condiciones del tiempo seguirán dominadas por el alto contenido de humedad que cubre nuestra masa de aire.

La alerta amarilla, además del Distrito Nacional, se mantiene para las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, Pedernales, San Juan, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Peravia, Barahona y Azúa

En alerta verde se mantienen Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Dajabón, Independencia, Duarte, Santiago y María Trinidad Sánchez.